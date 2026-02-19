Lech i Jagiellonia dołączą do Rakowa? Możliwy "polski mecz" w Lidze Konferencji!

„Kolejorz” uplasował się na 11. pozycji w 36-zespołowej tabeli fazy ligowej, natomiast Jagiellonia była 17. Ekipy z miejsc 9-24 utworzyły pary barażowe o 1/8 finału, gdzie czeka już osiem najlepszych klubów, w tym Raków. Wicemistrz Polski zajął drugie miejsce, ustępując tylko Strasbourgowi.

Drużyny z lokat 25-36 zostały wyeliminowane i w tym gronie była 28. Legia Warszawa.

Zgodnie z regulaminem Lech i Jagiellonia mogły trafić na jednego z dwóch rywali - ostatecznie los skojarzył mistrza Polski z KuPS Kuopio, który fazę ligową zakończył na 21. miejscu, a drużynę z Białegostoku z Fiorentiną (15. pozycja).

Zespół z Florencji to m.in. dwukrotny finalista Ligi Konferencji, choć oba mecze o trofeum przegrał - w 2023 roku z West Ham United, a rok później z Olympiakosem Pireus. W ubiegłym roku dotarł do półfinału. We włoskiej ekstraklasie niespodziewanie znajduje się w strefie spadkowej.

Natomiast rywal Lecha KuPS Kuopio nie gra obecnie meczów ligowych, ponieważ fińska ekstraklasa (system wiosna-jesień) startuje dopiero na początku kwietnia. Do końca ubiegłego roku piłkarzem tej drużyny był Piotr Parzyszek, który w lutym wzmocnił uzbecki Paxtakor Taszkent.

W przypadku awansu Jagiellonia może trafić na Raków bądź RC Strasbourg, a Lecha - jeśli przejdzie baraże - czeka potyczka z Szachtarem Donieck bądź Rayo Vallecano, z którym spotkał się w fazie zasadniczej (2:3).

Finał Ligi Konferencji, trzecich pod względem prestiżu i nagród rozgrywek UEFA, zaplanowano na 27 maja w Lipsku.

KN, PAP