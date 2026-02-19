Legia Warszawa odpadła z Pucharu Polski

W drugim czwartkowym ćwierćfinale AMW Arka Gdynia zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych.

W turnieju finałowym Pekao S.A. Pucharu Polski gra osiem najlepszych drużyn w tabeli Orlen Basket Ligi po 15 rozegranych kolejkach: WKS Śląsk Wrocław, AMW Arka Gdynia, Energa Trefl Sopot, King Szczecin, Górnik Zamek Książ Wałbrzych, Dziki Warszawa, Legia Warszawa oraz Orlen Zastal Zielona Góra.

Rok temu, także w sosnowieckiej hali, puchar po raz pierwszy w historii zdobyli koszykarze Górnika Zamek Książ Wałbrzych. W finale pokonali Kinga Szczecin 80:78.

Energa Trefl Sopot - Legia Warszawa 83:80 (23:23, 22:21, 18:19, 20:17)

Trefl: Kasper Suurorg 16, Mikołaj Witliński 16, Jakub Schenk 15, Paul Scruggs 14, Mindaugas Kacinas 11, Kenneth Goins 6, Dylan Addae-Wusu 4, Szymon Zapała 1, Szymon Nowicki 0.

Legia: Andrzej Pluta 17, Andrzej Pluta 17, Jayvon Graves 15, Carl Ponsar 11, Dominic Brewton 9, Matthias Tass 5, Michał Kolenda 4, Ojars Silins 2, Wojciech Tomaszewski 0, Maksymilian Wilczek 0.

BS, PAP