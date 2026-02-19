O awans do 1/8 finału powalczą zespoły, które w fazie ligowej uplasowały się na pozycjach 9-24.

Bezpośrednią kwalifikację do kolejnego etapu Ligi Europy zapewniła sobie z kolei najlepsza "ósemka" tego zestawienia, czyli: Olympique Lyon, Aston Villa, FC Midtjylland, Real Betis, FC Porto, SC Braga, SC Freiburg oraz AS Roma.

Choć w tych rozgrywkach nie oglądamy żadnego klubu z Polski, na europejskich boiskach nie zabraknie biało-czerwonych akcentów. W barwach Bologny między słupkami najprawdopodobniej stanie Łukasz Skorupski, natomiast do dyspozycji trenera Panathinaikosu pozostaje Karol Świderski.

Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 19.02

18:45 - SK Brann - Bologna

18:45 - Dinamo Zagrzeb - KRC Genk

18:45 - Fenerbahce - Nottingham Forest

18:45 - PAOK Saloniki - Celta Vigo

21:00 - Celtic Glasgow - VfB Stuttgart

21:00 - LOSC Lille - Crvena Zvezda Belgrad

21:00 - Łudogorec Razgrad - Ferencvaros

21:00 - Panathinaikos Ateny - Viktoria Pilzno

