Liga Europy. Wyniki czwartkowych meczów - 19.02
Przed nami pierwsze spotkania 1/16 finału Ligi Europy. W czwartek na boisko wybiegną między innymi piłkarze Bologny z Łukaszem Skorupskim w składzie, a także Panathinaikosu Ateny, w którego barwach występuje Karol Świderski. Sprawdźcie wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Europy.
O awans do 1/8 finału powalczą zespoły, które w fazie ligowej uplasowały się na pozycjach 9-24.
Bezpośrednią kwalifikację do kolejnego etapu Ligi Europy zapewniła sobie z kolei najlepsza "ósemka" tego zestawienia, czyli: Olympique Lyon, Aston Villa, FC Midtjylland, Real Betis, FC Porto, SC Braga, SC Freiburg oraz AS Roma.
Choć w tych rozgrywkach nie oglądamy żadnego klubu z Polski, na europejskich boiskach nie zabraknie biało-czerwonych akcentów. W barwach Bologny między słupkami najprawdopodobniej stanie Łukasz Skorupski, natomiast do dyspozycji trenera Panathinaikosu pozostaje Karol Świderski.
Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 19.02
18:45 - SK Brann - Bologna
18:45 - Dinamo Zagrzeb - KRC Genk
18:45 - Fenerbahce - Nottingham Forest
18:45 - PAOK Saloniki - Celta Vigo
21:00 - Celtic Glasgow - VfB Stuttgart
21:00 - LOSC Lille - Crvena Zvezda Belgrad
21:00 - Łudogorec Razgrad - Ferencvaros
21:00 - Panathinaikos Ateny - Viktoria Pilzno