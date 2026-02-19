Liga Konferencji: Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Kiedy rewanż?

Piłka nożna

Fiorentina - Jagiellonia Białystok to spotkanie rewanżowe w ramach 1/16 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Kiedy rewanż Fiorentina - Jagiellonia? O której godzinie mecz Jagiellonii?

Piłkarz Jagiellonii Białystok prowadzi piłkę, a zawodnik Fiorentiny próbuje mu ją odebrać podczas meczu Ligi Konferencji.
fot. Cyfrasport
Fiorentina - Jagiellonia. Kiedy rewanż? O której godzinie?

Czas na rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o 1/16 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Po tym, jak 19 lutego zostały rozegrane pierwsze mecze w ramach tej fazy europejskiego pucharu, czas na starcia rewanżowe.

 

Jagiellonia Białystok - Fiorentina. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

 

O awans do 1/8 finału Jagiellonia rywalizuje z włoską Fiorentiną. W przypadku awansu Jagiellonia może trafić na Raków Częstochowa bądź francuski RC Strasbourg.

 

Finał Ligi Konferencji, trzecich pod względem prestiżu i nagród rozgrywek UEFA, zaplanowano na 27 maja w Lipsku.

Fiorentina - Jagiellonia. Kiedy rewanż? O której godzinie?

Rewanż Fiorentina - Jagiellonia zostanie rozegrany w czwartek 26 lutego. Godzina rewanżu Fiorentina - Jagiellonia to 18.45.

BS, Polsat Sport, PAP
