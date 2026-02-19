Los nie był łaskawy dla Jagiellonii, która w fazie play-off Ligi Konferencji trafiła na jednego z faworytów całych rozgrywek. Fiorentina co prawda nie błyszczy formą w sezonie 2025/2026, ale ze względu na swoją historię, markę i jakość poszczególnych zawodników, będzie piekielnie niebezpieczna w dwumeczu.

ZOBACZ TAKŻE: Adrian Siemieniec odejdzie z Jagielloni? Nowe fakty w sprawie umowy

Pierwsze starcie zostanie rozegrane 19 lutego w Białymstoku. Jagiellonia przystąpi do pucharowego boju po bezbramkowym remisie w lidze z Cracovią. Podopieczni Adriana Siemieńca byli blisko przechylenia szali zwycięstwa na swoją korzyść, ale ostatecznie musieli zadowolić się punktem. Z kolei Fiorentina w miniony weekend wygrała bardzo ważne spotkanie z faworyzowanym Como.

W zespole z Florencji w trakcie sezonu doszło do zmiany trenera, a Stefano Piolego zastąpił Paolo Vanoli. Na przestrzeni kilku miesięcy mocno odmienił on grę Violi, która wciąż znajduje się jednak w strefie spadkowej Serie A. Pomiędzy meczami z Jagiellonią w Lidze Konferencji, Fiorentinę czeka spotkanie "o 6 punktów" z Pisą w rozgrywkach ligowych. Utrzymanie w lidze jest na ten moment priorytetem dla włoskiego klubu, co może sprawić, że na pierwszy mecz w Białymstoku Vanoli nie rzuci na stół wszystkich najlepszych kart.

Rewanż w białostocko-florenckiej rywalizacji zostanie rozegrany 26 lutego we Florencji.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Jagiellonia - Fiorentina od 21:00 na Polsatsport.pl.

psl, Polsat Sport