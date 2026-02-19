Lech Poznań zajął 11. miejsce w fazie ligowej Ligi Konferencji. W związku z tym poznaniacy będą musieli powalczyć o 1/8 finału rozgrywek w dodatkowej rundzie zwanej fazą play-off. Po losowaniu okazało się, że rywalem drużyny Nilsa Frederiksena na drodze do najlepszej szesnastki będzie KuPS Kuopio.

Fiński klub wywalczył 7 punktów w fazie ligowej Conference League i zajął 21. miejsce w gronie 36 drużyn. KuPS zanotował kilka interesujących rezultatów, a w ostatniej kolejce zremisował po dobrym meczu z Crystal Palace 2:2. Finowie rywalizowali też z Jagiellonią, która po zaciętym boju triumfowała w Białymstoku 2:1.

W 2026 roku rywale Lecha rozegrali do tej pory 3 mecze o stawkę w Pucharze Ligi - wygrali raz, a dwukrotnie musieli uznać wyższość rywala. W zimowej przerwie między sezonami (w Finlandii obowiązuje system rozgrywek wiosna-jesień) ekipa z Kuopio przeszła jednak kadrową rewolucję. Z zespołu odszedł m. in. polski napastnik Piotr Parzyszek. Dlatego forma fińskiego klubu jest sporą niewiadomą.

Znaków zapytania przed spotkaniem Lecha w Finlandii jest jednak więcej. Ciekawe, jak Lechici poradzą sobie z mroźną aurą - w trakcie rozgrywania spotkania temperatura może spaść nawet do minus 14 stopni Celsjusza. Po tym, jak poznaniacy zanotowali wpadkę na sztucznej murawie w Gibraltarze, istnieją również obawy, co do tego, jak Lech poradzi sobie z podobną nawierzchnią w Tampere.

Mistrzowie Polski w miniony weekend zanotowali dobre przetarcie w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Ograli Piasta Gliwice 3:0, w pełni kontrolując boiskowe wydarzenia. Oby poszli za ciosem w czwartkowy wieczór w Finlandii.

psl, Polsat Sport