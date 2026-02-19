Liga Konferencji: Lech Poznań - KuPS Kuopio. Kiedy rewanż?
Lech Poznań - KuPS Kuopio to spotkanie rewanżowe w ramach 1/16 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Kiedy rewanż Lech - KuPS? O której godzinie mecz Lecha?
Czas na rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o 1/16 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Po tym, jak 19 lutego zostały rozegrane pierwsze mecze w ramach tej fazy europejskiego pucharu, czas na starcia rewanżowe.
KuPS Kuopio - Lech Poznań. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
O awans do 1/8 finału Lech Poznań rywalizuje z KuPS Kuopio z Finlandii. Lecha - jeśli przejdzie baraże - czeka potyczka z ukraińskim Szachtarem Donieck bądź hiszpańskim Rayo Vallecano, z którym spotkał się w fazie zasadniczej (2:3).
Finał Ligi Konferencji, trzecich pod względem prestiżu i nagród rozgrywek UEFA, zaplanowano na 27 maja w Lipsku.
Lech Poznań - KuPS Kuopio. Kiedy rewanż? O której godzinie?
Rewanż Lech Poznań - KuPS Kuopio zostanie rozegrany w czwartek 26 lutego. Godzina rewanżu Lech - KuPS to 21.00.