Przed nami pierwsze spotkania 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA. Już w czwartek do rywalizacji przystąpią między innymi Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Sprawdźcie wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Konferencji UEFA.
Lech i Jagiellonia zaczynają rywalizację o 1/8 finału Ligi Konferencji, gdzie czeka już osiem drużyn, wśród nich Raków Częstochowa.
"Kolejorz" uplasował się na 11. pozycji w 36-zespołowej tabeli fazy ligowej, natomiast Jagiellonia była 17. Ekipy z miejsc 9-24 utworzyły pary barażowe o 1/8 finału, gdzie czeka już osiem najlepszych klubów, w tym Raków. Wicemistrz Polski zajął drugie miejsce, ustępując tylko Strasbourgowi.
Drużyny z lokat 25-36 zostały wyeliminowane i w tym gronie była 28. Legia Warszawa.
Zgodnie z regulaminem Lech i Jagiellonia mogły trafić na jednego z dwóch rywali - ostatecznie los skojarzył mistrza Polski z KuPS Kuopio, który fazę ligową zakończył na 21. miejscu, a drużynę z Białegostoku z Fiorentiną (15. pozycja).
Liga Konferencji. Wyniki czwartkowych meczów - 19.02
18:45 - KuPS Kuopio - Lech Poznań
18:45 - Noah Erywań - AZ Alkmaar
18:45 - Sigma Ołomuniec - FC Lausanne-Sports
18:45 - HSK Zrinjski Mostar - Crystal Palace
21:00 - KF Drita - NK Celje
21:00 - Jagiellonia Białystok - Fiorentina
21:00 - Omonia Nikozja - HNK Rijeka
21:00 - Shkendija Tetovo - Samsunspur