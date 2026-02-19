Lech i Jagiellonia zaczynają rywalizację o 1/8 finału Ligi Konferencji, gdzie czeka już osiem drużyn, wśród nich Raków Częstochowa.

"Kolejorz" uplasował się na 11. pozycji w 36-zespołowej tabeli fazy ligowej, natomiast Jagiellonia była 17. Ekipy z miejsc 9-24 utworzyły pary barażowe o 1/8 finału, gdzie czeka już osiem najlepszych klubów, w tym Raków. Wicemistrz Polski zajął drugie miejsce, ustępując tylko Strasbourgowi.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji UEFA: Jagiellonia Białystok - Fiorentina. Transmisja TV i stream online

Drużyny z lokat 25-36 zostały wyeliminowane i w tym gronie była 28. Legia Warszawa.

Zgodnie z regulaminem Lech i Jagiellonia mogły trafić na jednego z dwóch rywali - ostatecznie los skojarzył mistrza Polski z KuPS Kuopio, który fazę ligową zakończył na 21. miejscu, a drużynę z Białegostoku z Fiorentiną (15. pozycja).

Liga Konferencji. Wyniki czwartkowych meczów - 19.02

18:45 - KuPS Kuopio - Lech Poznań

18:45 - Noah Erywań - AZ Alkmaar

18:45 - Sigma Ołomuniec - FC Lausanne-Sports

18:45 - HSK Zrinjski Mostar - Crystal Palace

21:00 - KF Drita - NK Celje

21:00 - Jagiellonia Białystok - Fiorentina

21:00 - Omonia Nikozja - HNK Rijeka

21:00 - Shkendija Tetovo - Samsunspor

Polsat Sport