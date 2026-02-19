Liga Mistrzów: Eurofarm Pelister - ORLEN Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo

Orlen Wisła Płock pod koniec ubiegłego roku nie mogła ustabilizować formy w Lidze Mistrzów. Potrafiła pokonać PSG, by potem niespodziewanie przegrać z duńskim GOG Handbold. Teraz rywalem zawodników Xaviego Sabate będzie Eurofarm Pelister.

Kilka miesięcy temu Wisła pokonała rywala 36:25. - Wiemy, że wchodzimy w najtrudniejszą i jednocześnie najważniejszą część sezonu. Teraz każdy mecz i każdy punkt mają jeszcze większe znaczenie niż wcześniej - stwierdził w rozmowie z PAP bramkarz Mirko Alilović.

Zwycięstwo może przybliżyć drużynę do awansu. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć punkty. Z zeszłego roku wiemy, że to bardzo wymagający teren, ale wierzę, że wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski i będziemy gotowi, by powalczyć o zwycięstwo - dodał.

Relacja live i wynik na żywo meczu Eurofarm Pelister - ORLEN Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

HP, PAP