Liga Mistrzów: Eurofarm Pelister - ORLEN Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo
Eurofarm Pelister - ORLEN Wisła Płock to spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Relacja live i wynik na żywo meczu Eurofarm Pelister - ORLEN Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.
Orlen Wisła Płock pod koniec ubiegłego roku nie mogła ustabilizować formy w Lidze Mistrzów. Potrafiła pokonać PSG, by potem niespodziewanie przegrać z duńskim GOG Handbold. Teraz rywalem zawodników Xaviego Sabate będzie Eurofarm Pelister.
Kilka miesięcy temu Wisła pokonała rywala 36:25. - Wiemy, że wchodzimy w najtrudniejszą i jednocześnie najważniejszą część sezonu. Teraz każdy mecz i każdy punkt mają jeszcze większe znaczenie niż wcześniej - stwierdził w rozmowie z PAP bramkarz Mirko Alilović.
Zwycięstwo może przybliżyć drużynę do awansu. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć punkty. Z zeszłego roku wiemy, że to bardzo wymagający teren, ale wierzę, że wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski i będziemy gotowi, by powalczyć o zwycięstwo - dodał.
