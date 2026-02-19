Liga Mistrzów: Industria Kielce - One Veszprem. Relacja live i wynik na żywo

Industria Kielce znajduje się ostatnio w świetnej formie. Choć wygrała 11 meczów z rzędu, nie może być jednak pewna awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Aby marzyć o kolejnym etapie, nie może sobie pozwolić na wpadki.

- We wrześniu i październiku mieliśmy wiele problemów kadrowych. (...) Wtedy naszym głównym celem było wyjście z grupy. Teraz mamy dużo większe możliwości, aby być na wyższej pozycji - oznajmił trener Tałant Dujszebajew, cytowany przez PAP.

Kolejnym rywalem Industrii będzie One Veszprem. Stanie zatem przed szansą na rewanż za październikową porażkę.

- Możemy dalej grać z najlepszymi zespołami jak równy z równym. Utwierdziliśmy się w tym przekonaniu pod koniec ubiegłego roku, kiedy osiągnęliśmy dobrą formę - podsumował.

Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - One Veszprem na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

HP, PAP