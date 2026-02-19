Najlepsi siatkarze fazy grupowej Ligi Mistrzów

Faza grupowa Ligi Mistrzów siatkarzy była udana dla polskich klubów, które w komplecie awansowały do dalszych gier. Bogdanka LUK Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinału, a Asseco Resovia oraz PGE Projekt Warszawa o wejście do czołowej ósemki powalczą w rundzie play-off.

Zobacz także: Liga Mistrzów siatkarzy. Pary play-off. Z kim zagrają polskie kluby?

Pierwsza część rozgrywek CEV Champions League miała swoich bohaterów. Którzy siatkarze zdobyli najwięcej punktów? Kto miał najwięcej asów? Kto zanotował najwięcej punktowych bloków? Którzy zawodnicy najlepiej przyjmowali? Jak w rankingach prezentowali się polscy siatkarze?

Rankingi fazy grupowej Ligi Mistrzów siatkarzy w galerii zdjęć: