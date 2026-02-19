Niesamowity wyczyn. Pobiła krajowy rekord medali na igrzyskach!

Mangiarotti, legenda włoskiego sportu, w latach 1936–1960 wywalczył 13 medali, w tym sześć złotych, pięć srebrnych i dwa brązowe. Osiem razy stanął na olimpijskim podium jako szpadzista, a pięciokrotnie - jako florecista. Sięgnął także po 26 medali mistrzostw świata, z czego połowa była z najcenniejszego kruszcu.

Prawie 36-letnia Fontana z kolei ma w dorobku trzy złote, sześć srebrnych i pięć brązowych medali, a w igrzyskach startuje po raz szósty. Zaczęła w 2006 roku w Turynie.

Pierwszy medal 20 lat temu zdobyła w tej samej konkurencji, w której w środę była druga.

KN, PAP