Niesamowity wyczyn. Pobiła krajowy rekord medali na igrzyskach!
Startująca w short tracku Arianna Fontana, zdobywając wraz z koleżankami w Mediolanie srebro w sztafecie, wywalczyła 14. medal olimpijski. Została włoską rekordzistką pod tym względem, wyprzedzając szermierza Edoardo Mangiarottiego.
Mangiarotti, legenda włoskiego sportu, w latach 1936–1960 wywalczył 13 medali, w tym sześć złotych, pięć srebrnych i dwa brązowe. Osiem razy stanął na olimpijskim podium jako szpadzista, a pięciokrotnie - jako florecista. Sięgnął także po 26 medali mistrzostw świata, z czego połowa była z najcenniejszego kruszcu.
Prawie 36-letnia Fontana z kolei ma w dorobku trzy złote, sześć srebrnych i pięć brązowych medali, a w igrzyskach startuje po raz szósty. Zaczęła w 2006 roku w Turynie.
Pierwszy medal 20 lat temu zdobyła w tej samej konkurencji, w której w środę była druga.