Pekao S.A. Puchar Polski: AMW Arka Gdynia - Górnik Zamek Książ Wałbrzych. Relacja i wynik na żywo

AMW Arka Gdynia - Górnik Zamek Książ Wałbrzych to spotkanie w ramach ćwierćfinału Pekao S.A. Pucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu AMW Arka Gdynia - Górnik Zamek Książ Wałbrzych na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

AMW Arka Gdynia ma za sobą fatalną serię trzech porażek z rzędu. - Po tych meczach odczuwamy spory niedosyt, dlatego oczekuję od zespołu odpowiedniej postawy i zaangażowania. Musimy pokazać inną twarz - przekazał PAP prezes klubu Bartłomiej Wołoszyn. 

 

Górnik przystąpi do starcia z Arką poważnie osłabiony. Na parkiecie nie zobaczymy dwóch najskuteczniejszych koszykarzy - Lovella Cabbila oraz Ike'a Smitha. Obaj zmagają się z urazami.

 

- Jak widać każdy ma swoje problemy. Wałbrzyszanie mieli kłopoty w ataku, teraz stracili punktowych liderów, dlatego podwójnie zmotywowani będą inni gracze, na czele z Markiem Garcią. Tego zespołu nigdy nie wolno lekceważyć, tym bardziej, że prezentuje górniczy charakter - oznajmił Wołoszyn.

 

HP, PAP
AMW ARKA GDYNIA GÓRNIK ZAMEK KSIĄŻ WAŁBRZYCH KOSZYKÓWKA ORLEN BASKET LIGA PUCHAR POLSKI

