Pekao S.A. Puchar Polski: Energa Trefl Sopot - Legia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Koszykówka

Energa Trefl Sopot - Legia Warszawa to spotkanie w ramach ćwierćfinału Pekao S.A. Pucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Sopot - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Energa Trefl Sopot pokonała już w tym sezonie Legię Warszawa w lidze 88:78. - Mam nadzieję, że czwartkowe spotkanie ponownie rozpoczniemy z takim nastawieniem i dobrą energią. Musimy być skoncentrowani, bo rywale potrafią grać w koszykówkę, mają jakościowych zawodników i prezentują zespołowy basket - przyznał Jakub Schenk, cytowany przez PAP.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za wieści ws. Sochana! Jego partnerka właśnie to ogłosiła

 

Legia będzie jednak sporym wyzwaniem, zwłaszcza że w ostatnich pięciu meczach zanotowała aż cztery zwycięstwa.

 

-  To jeden z lepszych zespołów lidze. Jest zbyt zbilansowana i ma wielu klasowych koszykarzy, aby liczyć na zwycięstwo w przypadku, kiedy uda się "zabrać" grę jednemu zawodnikowi - oznajmił drugi trener Trefla Jakub Pendrakowski.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Sopot - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

HP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ENERGA TREFL SOPOTKOSZYKÓWKALEGIA WARSZAWAORLEN BASKET LIGAPUCHAR POLSKI

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 