Pekao S.A. Puchar Polski: Energa Trefl Sopot - Legia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Energa Trefl Sopot pokonała już w tym sezonie Legię Warszawa w lidze 88:78. - Mam nadzieję, że czwartkowe spotkanie ponownie rozpoczniemy z takim nastawieniem i dobrą energią. Musimy być skoncentrowani, bo rywale potrafią grać w koszykówkę, mają jakościowych zawodników i prezentują zespołowy basket - przyznał Jakub Schenk, cytowany przez PAP.

Legia będzie jednak sporym wyzwaniem, zwłaszcza że w ostatnich pięciu meczach zanotowała aż cztery zwycięstwa.

- To jeden z lepszych zespołów lidze. Jest zbyt zbilansowana i ma wielu klasowych koszykarzy, aby liczyć na zwycięstwo w przypadku, kiedy uda się "zabrać" grę jednemu zawodnikowi - oznajmił drugi trener Trefla Jakub Pendrakowski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Sopot - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

HP, PAP