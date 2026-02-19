Pierwsze mecze rundy play-off siatkarskiej LM za nami! Kto przybliżył się do ćwierćfinału?

Siatkówka

Rozegrano pierwsze spotkania rundy play-off Ligi Mistrzyń siatkarek. Które drużyny przybliżyły się do awansu do ćwierćfinału? Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzyń.

Trener z podniesionymi rękami świętuje zwycięstwo swojej drużyny siatkarskiej na boisku.
fot.
Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandici. Starcie włoskich ekip to hit rundy play-off. Siatkówka - Liga Mistrzyń 2026.

W pierwszych meczach do awansu do czołowej ósemki znacząco przybliżyły się stawiane w roli faworytów zespoły Zeren SK Ankara i Numia Vero Volley Milano, które wygrały na wyjazdach i to za trzy punkty. Drużyna ze stolicy Turcji pokonała SSC Palmberg Schwerin 3:1, a ekipa z Mediolanu wygrała 3:0 z Olympiakosem Pireus.

Zobacz także: Liga Mistrzów siatkarzy. Pary play-off. Z kim zagrają polskie kluby?

 

Hitem tej rundy jest rywalizacja dwóch ekip z Italii - Igor Gorgonzola Novara i Savino Del Bene Scandicci. Drużyna z Nowary wygrała pierwsze spotkanie u siebie 3:1. Przed rozpoczęciem rywalizacji więcej szans dawano siatkarkom Scandicci, triumfatorkom ostatnich Klubowych Mistrzostw Świata. Tymczasem Ekatarina Antropowa i jej koleżanki przegrały pierwsze starcie i w rewanżu u siebie będą musiały wygrać za trzy punkty, by doprowadzić do złotego seta.

 

Spotkania rewanżowe zostaną rozegrane w przyszłym tygodniu - 24 i 25 lutego. Zwycięzcy rywalizacji dołączą do pięciu drużyn, które uzyskały bezpośredni awans do 1/4 finału.

 

Wyniki pierwszych meczów rundy play-off LM siatkarek:

 

2026-02-17: SSC Palmberg Schwerin – Zeren SK Ankara 1:3 (21:25, 21:25, 25:21, 14:25)
2026-02-17: Olympiakos Pireus – Numia Vero Volley Milano 0:3 (20:25, 21:25, 17:25)
2026-02-18: Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandici 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:21)

 

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzyń siatkarek:

 

DevelopRes Rzeszów – Eczacibasi Stambuł
A. Carraro Prosecco DOC Conegliano – SSC Palmberg Schwerin/Ankara Zeren Sport Klubu
Fenerbahce Medicana Stambuł – Igor Gorgonzola Novara/Savino del Bene Scandicci
VakifBank Stambuł – Olympiakos Pireus/Vero Volley Mediolan.

 

LIGA MISTRZYŃ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE

RM, Polsat Sport
