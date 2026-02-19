Polacy na 13. miejscu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

Norwegowie, którzy wystąpili w składzie Jens Luraas Oftebro i Andreas Skoglund, po skoku na dużym obiekcie w Predazzo byli na drugiej pozycji z minimalną stratą do prowadzących Niemców. Trzecia była Japonia. Debiutujący na olimpiadzie i w zawodach najwyższej rangi Krzempek i Jarząbek byli sklasyfikowani na 13. pozycji. Skoczyli słabo, Krzempek osiągnął 107 m, a Jarząbek 98,5 m.

Polskie władze mówią o bojkocie igrzysk paralimpijskich! "Składamy stanowczy protest"

Prowadzący doświadczeni Niemcy uzyskali 123 m Johannes Rydzek i 122,5 m Vinzens Geiger. Najdłuższy skok 127 m miał Estończyk Kristjan Ilves.

W biegu 2x7,5 km rozgrywanym w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, przy padającym gęstym, mokrym śniegu, Niemcy utrzymali prowadzenie tylko do piątego kilometra, później na czele znalazła się ekipa Norwegii, w której biegł Oftebro. Norweg miał już dwa złote medale wywalczone w rywalizacji indywidualnej i przed startem nie krył, że chce walczyć o trzeci tytuł.

Niemcy spadli na czwartą pozycję, ale ich strata do biegnących na czele Norwegów, Finów i Austriaków była minimalna, nie przekraczała 2 s. W połowie dystansu po 7,5 km prowadziła Norwegia, druga była Finlandia ze stratą 0,5 s, trzecia Austria - strata 1,2 s. Czwarta ekipa Niemiec traciła do liderów 1,5 s.

Polacy plasowali się na 13 pozycji ze stratą 4.15,8.

Na dziewiątym kilometrze Niemcy stracili szansę walki o podium. Dwa razy pechowo wywrócił się Geiger i miał już ponad 23 s straty do prowadzącego Norwega. Do końca nie udało się im jej odrobić i ostatecznie zajęli piątą lokatę. To spowodowało, że ekipa Niemiec po raz pierwszy od igrzysk w 1998 roku w Nagano nie zdobyła w kombinacji norweskiej ani jednego medalu.

Polacy uplasowali się na 13. pozycji ze stratą 8.14,4 do Norwegii.

BS, PAP