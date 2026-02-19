Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w piątek. Kto startuje? Kiedy?

Czerwonka nie ukrywa, że to już jej ostatnie igrzyska, w których regularnie startowała od 2010 roku. Podczas ceremonii otwarcia w Mediolanie pełniła funkcję chorążego.

ZOBACZ TAKŻE: Poruszające słowa Semirunnija. "Jestem Polakiem, czuję się tu jak w domu"

Na olimpijskim podium stanęła w Rosji w 2014 roku, zajmując drugie miejsce w drużynie, wraz z Katarzyną Bachledą-Curuś, Katarzyną Woźniak i Luizą Złotkowską. W obecnych igrzyskach była 15. na 1000 m.

Maliszewska natomiast jest najbardziej utytułowaną Polką w short tracku, m.in. dwukrotną medalistką mistrzostw świata na 500 m.

W bobslejowych dwójkach dwa pierwsze ślizgi czekają tego dnia Klaudię Adamek i Lindę Weiszewski.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w piątek 20.02. Starty Polaków. Kiedy?

bobsleje

18.00 dwójki K, 1. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)

19.50 dwójki K, 2. ślizg

łyżwiarstwo szybkie

16.30 1500 m K (Natalia Czerwonka)

short track

20.15 1500 m K, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)

21.02 1500 m K, półfinały

22.00 1500 m K, finał B

22.07 1500 m K, finał A

BS, PAP