Zimowe

W piątek na zimowych igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo wystartuje sześć Polek. Rywalizacją na 1500 m z olimpijskimi arenami pożegna się 37-letnia panczenistka Natalia Czerwonka. Na tym samym dystansie, ale w short tracku powalczą Natalia Maliszewska, Kamila Sellier i Gabriela Topolska.

Natalia Czerwonka w stroju reprezentacji Polski z numerem 24 na kasku podczas zawodów łyżwiarstwa szybkiego.
fot. AFP
Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w piątek. Kto startuje? Kiedy?

Czerwonka nie ukrywa, że to już jej ostatnie igrzyska, w których regularnie startowała od 2010 roku. Podczas ceremonii otwarcia w Mediolanie pełniła funkcję chorążego.

 

Na olimpijskim podium stanęła w Rosji w 2014 roku, zajmując drugie miejsce w drużynie, wraz z Katarzyną Bachledą-Curuś, Katarzyną Woźniak i Luizą Złotkowską. W obecnych igrzyskach była 15. na 1000 m.

 

Maliszewska natomiast jest najbardziej utytułowaną Polką w short tracku, m.in. dwukrotną medalistką mistrzostw świata na 500 m.

 

W bobslejowych dwójkach dwa pierwsze ślizgi czekają tego dnia Klaudię Adamek i Lindę Weiszewski.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w piątek 20.02. Starty Polaków. Kiedy?

bobsleje

18.00 dwójki K, 1. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)
19.50 dwójki K, 2. ślizg

 

łyżwiarstwo szybkie

16.30 1500 m K (Natalia Czerwonka)

 

short track

20.15 1500 m K, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
21.02 1500 m K, półfinały
22.00 1500 m K, finał B
22.07 1500 m K, finał A

BS, PAP
ZIMOWEZIMOWE IO
