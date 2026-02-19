Polak przeszedł do historii Ligi Mistrzów. Wyrównał niechlubny rekord

Kochalski w tym sezonie jest jednym z wyróżniających się piłkarzy azerskiej drużyny. Między innymi dzięki jego postawie drużyna Qurbana Qurbanova odniosła zwycięstwa z Benficą, Kopenhagą i Eintrachtem oraz potrafiła zremisować z Chelsea. Z drugiej strony Karabach potrafił zderzyć się ze ścianą, jak choćby na Anfield z Liverpoolem, gdzie przegrał 0:6, czy w ostatnim meczu z Newcastle.

Kochalski w środowym meczu robił co mógł, żeby azerska drużyna nie przegrała tak wysoko, ale był bezradny wobec sytuacji pod jego bramką. Polski bramkarz wyjął piłkę z siatki sześciokrotnie, co po zsumowaniu wszystkich straconych bramek w tej edycji LM wyniosło go 27 bramek straconych podczas jednej kampanii.

Jak odnotował dziennikarz Cezary Kawęcki, jest to rekord Ligi Mistrzów. 25-latek wyrównał wyczyn Dominika Takaca, bramkarza Slovana Bratysława z ubiegłego sezonu. O dwa stracone gole mniej ma bramkarz Feyenoordu Timon Wellenreuther.

Na niekorzyść Kochalskiego działa fakt, że przed nim jeszcze spotkanie rewanżowe przeciwko Newcastle. Odbędzie się ono 24 lutego o godzinie 21. Azerowie mają iluzoryczne szanse na awans i prawdopodobnie pożegnają się z tegoroczną edycją Ligi Mistrzów na etapie 1/16 finału.

JZ, Polsat Sport