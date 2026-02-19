Polski napastnik na radarze Pogoni. Miliony na stole

Poważna kontuzja Rajmunda Molnara spowodowała, że jedynym środkowym napastnikiem w kadrze Pogoni jest pozyskany zimą Karol Angielski. Drużyna ze Szczecina zajmuje trzynaste miejsce w tabeli i spisuje się poniżej oczekiwań w tym sezonie.

Biorąc pod uwagę powyższy aspekt oraz braki kadrowe, Pogoń zagięła parol na kolejnego napastnika, który miałby wzmocnić rywalizację w składzie drużyny Thomasa Thomasberga

Według Tomasza Włodarczyka z "Meczyków" Pogoń złożyła ofertę za Karola Czubaka. Napastnik Motoru Lublin ma za sobą fantastyczne występy w pierwszoligowej Arce Gdynia, nieudany epizod w belgijskim Kortijk oraz piorunujący powrót do polskiej ligi w barwach Motoru. Czubak zajmuje w tej chwili trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców PKO BP Ekstraklasy i jest najlepszym Polakiem pod tym względem. Tyle samo goli ma napastnik Widzewa Łódź Sebastian Bergier, jednak były piłkarz Arki przewyższa go bilansem asyst.

Pogoń złożyła ofertę na poziomie dwóch milionów euro (1,6 miliona plus 400 tysięcy w bonusach), co jak na transfer wewnątrz ligi jest sporą kwotą. Według informacji Włodarczyka, miało dojść do rozmów na poziomie właścicielskim w tej sprawie. Z Lublina płynie jednak przekaz, że Czubak w tej chwili nie odejdzie z klubu i ma pomóc w walce o utrzymanie się na poziomie polskiej ekstraklasy drużyny Mateusza Stolarskiego.

Dziennikarz dodaje, że w razie nieudanych podchodów pod Czubaka, Pogoń ma na swoim radarze napastnika Radomiaka Radom - Mauridesa, ale priorytetem ma być Polak.

Pogoń Szczecin następne spotkanie rozegra 21 lutego o godzinie 17:45. Szczecinianie zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.

