Polskie władze mówią o bojkocie igrzysk paralimpijskich! "Składamy stanowczy protest"

Igrzyska sportów zimowych w Mediolanie powoli zmierzają do końca, ale już w dniach 6-15 marca na północy Włoch odbędą się zmagania z udziałem paralimpijczyków. Kontrowersyjną decyzję podjęły władze Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, które pozwoliły na start pod własną flagą reprezentacjom Białorusi i Rosji, mimo wciąż trwającej wojny w Ukrainie.

- Składamy stanowczy protest. Nie zgadzamy się na decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, aby Białorusini i szczególnie Rosjanie mogli wystąpić pod własną flagą i z hymnem. To jest niedopuszczalne. Wspólnie postanowiliśmy, że bojkotujemy oficjalne otwarcie igrzysk. Żaden przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia. Jesteśmy solidarni z Ukrainą. Musimy stanowczo protestować, ponieważ Rosjanie próbują przenikać przez różne struktury i je rozszczelniać. Dzisiaj trwa wielkoskalowa wojna na Ukrainie, giną też sportowcy ukraińscy. To jest nasz solidarny znak protestu i dlatego taka decyzja. Dodatkowo Polski Komitet Paralimpijski podjął analogiczną decyzję i również nie będzie brał udziału w oficjalnym otwarciu, jeśli chodzi o przedstawicieli komitetu. Powtarzam, jesteśmy solidarni i stanowczo protestujemy, aby Rosjanie mogli występować pod własną flagą i z hymnem - powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Piotr Borys.

Na razie nie wiadomo, jak wygląda sprawa ze sportowcami. Nie brakuje bowiem doniesień, że i oni powinni bojkotować igrzyska. Ukraińskie władze zdążyły już zaapelować do swoich sojuszników o ten krok. Decyzje zapadną niebawem.

Cała rozmowa z wiceministrem Piotrem Borysem w załączonym materiale wideo.

