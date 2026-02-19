Porażka polskiego tenisisty w turnieju ATP. Dwa sety i koniec

Michalski (260. ATP) przystępował do spotkania po wygranej z reprezentantem gospodarzy Karanem Singhem (436. ATP). Polski tenisista rozprawił się z nim w trzech setach (4:6, 7:6, 6:3) i mógł przygotowywać się do starcia z Geerstem (299. ATP).

31-latek wcześniej w dwóch setach (6:3, 7:5) pokonał Litwina Edasa Butvilasa (254. ATP). Mecz przeciwko Michalskiemu był drugim, gdzie musiał rywalizować z zawodnikiem sklasyfikowanym wyżej w rankingu najlepszych tenisistów świata.

Pierwszy set dostarczył wielkich emocji. Panowie musieli rywalizować w tie-breaku, gdzie lepszy okazał się Geerts. 31-latek rozstrzygnął go na swoją korzyść, wygrywając 10:8 i po godzinie i dwunastu minutach zamknął rywalizację w pierwszym secie.

Drugi set rozpoczął się od przegranego serwisu Michalskiego, co pozwoliło Geertsowi stworzyć przewagę w spotkaniu. Przy stanie 3:1 Belg przełamał Polaka jeszcze raz, co praktycznie przesądziło sytuację. Tenisistę z Warszawy stać było jeszcze na jedno przełamanie przy stanie 5:3 dla Belga, ale nie przełożyło się to na odrobienie strat. Geerts wygrał drugiego seta 6:4.

31-latek z Belgii tym samym awansował do ćwierćfinału turnieju w New Delhi. Jego najbliższym rywalem będzie Brytyjczyk Felix Gill (322. ATP).

Daniel Michalski - Michael Geerts: 6:7 (8:10), 4:6

JZ, Polsat Sport