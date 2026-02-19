Potrzebna była dogrywka! Poznaliśmy mistrzynie olimpijskie

Skład finału w rywalizacji hokeistek był dość łatwy do wytypowania przed igrzyskami. Hokej na lodzie kobiet jest w programie igrzysk od 1998 roku i tylko raz w meczu o złoto nie było Amerykanek. Kanadyjki grały o nie zawsze.

W czwartkowym meczu Kanada prowadziła od 21. minuty, po golu Kristin O'Neill. Amerykanki wyrównały na nieco ponad dwie minuty przed końcem spotkaniem, a na listę strzelców wpisała się Hilary Knight. W piątej minucie dogrywki wygraną dała im Megan Keller.

Dla USA to trzecie w historii mistrzostwo olimpijskie - wcześniej w 1998 i 2018 roku. Ekipa Kanady triumfowała pięciokrotnie.

USA - Kanada 2:1 po dogr. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0).

Bramki: dla USA - Hilary Knight (58), Megan Keller (65); dla Kanady - Kristin O'Neill (21).

Kary: USA - 6 minut; Kanada - 2.

BS, PAP