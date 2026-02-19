Potrzebna była dogrywka! Poznaliśmy mistrzynie olimpijskie
Amerykanki zdobyły mistrzostwo olimpijskie w hokeju na lodzie kobiet. W finale w Mediolanie pokonały po dogrywce Kanadę 2:1 (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0), rewanżując się za porażkę w finale igrzysk z 2022 roku. Trzecie miejsce zajęła Szwajcaria, która dzień wcześniej wygrała po dogrywce ze Szwecją 2:1 (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0).
Skład finału w rywalizacji hokeistek był dość łatwy do wytypowania przed igrzyskami. Hokej na lodzie kobiet jest w programie igrzysk od 1998 roku i tylko raz w meczu o złoto nie było Amerykanek. Kanadyjki grały o nie zawsze.
W czwartkowym meczu Kanada prowadziła od 21. minuty, po golu Kristin O'Neill. Amerykanki wyrównały na nieco ponad dwie minuty przed końcem spotkaniem, a na listę strzelców wpisała się Hilary Knight. W piątej minucie dogrywki wygraną dała im Megan Keller.
Dla USA to trzecie w historii mistrzostwo olimpijskie - wcześniej w 1998 i 2018 roku. Ekipa Kanady triumfowała pięciokrotnie.
USA - Kanada 2:1 po dogr. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0).
Bramki: dla USA - Hilary Knight (58), Megan Keller (65); dla Kanady - Kristin O'Neill (21).
Kary: USA - 6 minut; Kanada - 2.