Puchar CEV: PGE Budowlani Łódź - Reale Mutua Fenera Chieri’76. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

PGE Budowlani Łódź - Reale Mutua Fenera Chieri’76 to spotkanie ćwierćfinałowe w ramach siatkarskiego Pucharu CEV kobiet. Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - Reale Mutua Fenera Chieri’76 na Polsatsport.pl.

Choć siatkarki PGE Budowlanych Łódź odpadły z Ligi Mistrzyń, wciąż mogą powalczyć o sukces w europejskich rozgrywkach. Po zajęciu trzeciego miejsca w grupie LM polski zespół spadł do Pucharu CEV.

 

ZOBACZ TAKŻE: Godne pożegnanie z pucharami. Norwid górą we Włoszech

 

W nim zmierzy się już w ćwierćfinale z włoską drużyna Reale Mutua Fenera Chieri’76. Podopieczne trenera Nicoli Negro we wcześniejszej fazie wyeliminowały inny polski zespół BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Włoszki nie dały szans polskiej ekipie i wygrały dwukrotnie 3:0.

 

Dla obu ekip będzie to pierwsze bezpośrednie starcie w historii oficjalnych spotkań. Początek spotkania w czwartek 19 lutego o godzinie 17:30.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - Reale Mutua Fenera Chieri’76 na Polsatsport.pl.

JZ, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYPGE BUDOWLANI ŁÓDŹREALE MUTUA FENERA CHIERI 76SIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 