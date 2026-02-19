Choć siatkarki PGE Budowlanych Łódź odpadły z Ligi Mistrzyń, wciąż mogą powalczyć o sukces w europejskich rozgrywkach. Po zajęciu trzeciego miejsca w grupie LM polski zespół spadł do Pucharu CEV.

W nim zmierzy się już w ćwierćfinale z włoską drużyna Reale Mutua Fenera Chieri’76. Podopieczne trenera Nicoli Negro we wcześniejszej fazie wyeliminowały inny polski zespół BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Włoszki nie dały szans polskiej ekipie i wygrały dwukrotnie 3:0.

Dla obu ekip będzie to pierwsze bezpośrednie starcie w historii oficjalnych spotkań. Początek spotkania w czwartek 19 lutego o godzinie 17:30.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - Reale Mutua Fenera Chieri’76 na Polsatsport.pl.

JZ, Polsat Sport