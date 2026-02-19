Reprezentant kraju zostaje w czołowej ekipie PlusLigi. Kontrakt przedłużony

Köykkä gra w gdańskiej ekipie od sezonu 2023/2024. Do Trójmiasta trafił z Bundesligi, gdzie występował w klubie z Giesen. W rozmowie z oficjalną stroną Energi Trefla Fin podkreśla zadowolenie z przedłużenia umowy do końca sezonu 2026/2027.

- Czuję się w Gdańsku świetnie, zarówno pod względem sportowym, jak i poza boiskiem. Chcę dalej pracować z tą ekipą, rozwijać się i pomagać klubowi osiągać kolejne cele - mówi Köykkä.

Obecnie Energa Trefl zajmuje w PlusLidze 7. lokatę, a Köykkä jest ważną częścią drużyny walczącej o udział w play-offach. - Voitto wnosi do zespołu jakość i profesjonalizm. Cieszymy się, że zostaje z nami na kolejny sezon – zaznacza Dariusz Gadomski

Prezes Energi Trefla Gdańsk podkreśla też entuzjazm Fina, który jest kluczowy dla budowania atmosfery w zespole. Z kolei Gadomski cierpliwie buduje kadrę na kolejny sezon rozgrywek ligowych. Przemysław Stępień, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Moustapha M’Baye, Joe Worsley oraz Damian Kogut - to zawodnicy, którzy obok fińskiego libero na pewno zagrają w klubie z Gdańska w następnym sezonie.

Köykkä na arenie międzynarodowej z udanym skutkiem reprezentuje Finlandię. W 2025 roku ze swoją kadrą wywalczył złoto Ligi Europejskiej.

psl, Polsat Sport