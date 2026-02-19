Sensacja w Doha! Jannik Sinner poza turniejem

Jannik Sinner po porażce z Novakiem Djokoviciem w Australian Open szybko chciał się zrewanżować fanom. Od początku zmagań w Doha prezentował się świetnie. Najpierw pewnie pokonał Tomasa Machaca, natomiast potem gładko wygrał z Alexeiem Popyrinem. Jego kolejnym rywalem był Jakub Menšík, z którym Włoch również nie powinien mieć większych problemów.

Mecz od początku był wyrównany. Obaj tenisiści konsekwentnie utrzymywali serwis i nie dali rywalowi okazji na przełamanie. W trzecim gemie Sinner miał trzy break pointy, ale nie był w stanie żadnego wykorzystać.

W ósmym gemie szansę na przełamanie miał Mensik. Ale podobnie jak Włoch zmarnował okazję. Doszło zatem do tie-breaka. W nim zaskakująco dobrze zaprezentował się Czech, który nie stracił punktu przy własnym serwisie i wygrał 7:3.

Druga odsłona nie różniła się niczym od pierwszej. Aż do szóstego gema, kiedy niespodziewanie Sinner przełamał rywala do 0. Następnie pewnie utrzymał podanie, jeszcze raz wygrał gema przy serwisie Czecha i set zakończył się wynikiem 6:2.

Na początku trzeciego seta Sinner popełniał sporo błędów. Oddał nawet pierwszego gema Mensikowi. Od tamtej pory 16. rakieta świata była bezlitosna, podczas gdy dużo bardziej doświadczony tenisista nie mógł znaleźć sposobu na przełamanie.

W dziewiątym gemie Mensik potwierdził znakomitą formę, co ostatecznie zapewniło mu awans do półfinału. Mecz zakończył się wynikiem 7:6 (3), 2:6, 6:3.

Jakub Mensik - Jannik Sinner 7:6 (3), 2:6, 6:3