Siatkarski arbiter zasłabł podczas meczu Ligi Mistrzów (WIDEO)

Spotkanie prowadził arbiter Igor Schimpl ze Słowacji. W trakcie trzeciego seta, przy stanie 8:9, sędzia na moment zasłabł. Po chwili opuścił swoje stanowisko, korzystając z pomocy siatkarzy obu zespołów.

Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Które miejsca zajęły polskie kluby?

Słowacki sędzia nie był w stanie kontynuować pracy. Zastąpił go drugi arbiter tego spotkania - Marco van Zanten z Holandii.

Sytuacja w materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport