Siatkarski arbiter zasłabł podczas meczu Ligi Mistrzów (WIDEO)

W meczu Knack Roeselare - Halkbank Ankara (3:1) w szóstej kolejce siatkarskiej Ligi Mistrzów doszło do groźnie wyglądającej sytuacji. Główny arbiter zasłabł w trakcie trzeciego seta i nie mógł dalej prowadzić zawodów.

Siatkarz z pomocą sztabu medycznego schodzi z boiska, otoczony przez innych zawodników.
fot. Polsat Sport
Sędzia zasłabł podczas meczu Ligi Mistrzów siatkarzy.

Spotkanie prowadził arbiter Igor Schimpl ze Słowacji. W trakcie trzeciego seta, przy stanie 8:9, sędzia na moment zasłabł. Po chwili opuścił swoje stanowisko, korzystając z pomocy siatkarzy obu zespołów.

 

Słowacki sędzia nie był w stanie kontynuować pracy. Zastąpił go drugi arbiter tego spotkania - Marco van Zanten z Holandii.

 

Sytuacja w materiale wideo:

 

RM, Polsat Sport
CEV CHAMPIONS LEAGUEEUROPEJSKIE PUCHARYIGOR SCHIMPLLM SIATKARZYSIATKÓWKA
