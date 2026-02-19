Siatkarski arbiter zasłabł podczas meczu Ligi Mistrzów (WIDEO)
W meczu Knack Roeselare - Halkbank Ankara (3:1) w szóstej kolejce siatkarskiej Ligi Mistrzów doszło do groźnie wyglądającej sytuacji. Główny arbiter zasłabł w trakcie trzeciego seta i nie mógł dalej prowadzić zawodów.
Sędzia zasłabł podczas meczu Ligi Mistrzów siatkarzy.
Spotkanie prowadził arbiter Igor Schimpl ze Słowacji. W trakcie trzeciego seta, przy stanie 8:9, sędzia na moment zasłabł. Po chwili opuścił swoje stanowisko, korzystając z pomocy siatkarzy obu zespołów.
Słowacki sędzia nie był w stanie kontynuować pracy. Zastąpił go drugi arbiter tego spotkania - Marco van Zanten z Holandii.
Sytuacja w materiale wideo:
