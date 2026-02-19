Historyczna chwila! Pierwsze zwycięstwo siatkarskiego beniaminka

W premierowej partii od pierwszych akcji inicjatywa należała do siatkarek z Nowego Dworu Mazowieckiego (3:7), które w dalszej części seta utrzymywały punktowy dystans (6:13, 10:18). Drużyna beniaminka miała przewagę w ataku, lepiej prezentowała się w bloku i wykorzystała błędy rywalek. Wygrała zdecydowanie, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Agata Sklepik (19:25).

Obraz gry nie uległ większej zmianie w drugiej odsłonie, a drużyna przyjezdnych dominowała na boisku jeszcze bardziej, niż w poprzednim secie. LOS wyraźnie odskoczył rywalkom już w początkowych fragmentach (4:10) i później nie dał rywalkom dojść do głosu. Gdy dwa asy dołożyła Katarzyna Kowalczyk, było 9:17, w końcówce różnica doszła do dziesięciu oczek, a w ostatniej akcji błąd w ataku popełniły gospodynie (14:25).

Siatkarki beniaminka nie zwalniały tempa w kolejnym secie. Błyskawicznie odskoczyły przeciwniczkom (3:8) i utrzymywały wyraźną przewagę (6:12, 8:14). Gdy asem popisała się Maja Orzyłowska, różnica wzrosła do dziesięciu oczek (10:22). Punktowy blok dał piłkę meczową (12:24), rywalki obroniły się w dwóch akcjach, ale Zofia Ejsmont skutecznym atakiem przypieczętowała historyczne zwycięstwo (14:25).

Skrót meczu Sokół - LOS:





Najwięcej punktów: Wiktoria Kowalska (9) - Sokół; Paulina Reiter (18), Maja Orzyłowska (10), Agata Sklepik (10) - LOS. Gospodynie ustępowały rywalkom w ataku (33%-45%), zagrywce (3-7) oraz bloku (4-8). MVP: Paulina Reiter (17/34 = 50% skuteczności w ataku + 1 blok).

EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki odniósł pierwsze w historii zwycięstwo w ekstraklasie siatkarek. Beniaminek przełamał się po serii szesnastu porażek, a we wcześniejszych meczach ugrał tylko dwa punkty (porażki 2:3 z ŁKS Commercecon Łódź i Moya Radomką Radom).

Sokół & Hagric Mogilno – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 0:3 (19:25, 14:25, 14:25)

Sokół: Aleksandra Stachowicz, Maria Tsitsigianni, Wiktoria Nowak, Wiktoria Kowalska, Sandra Świętoń, Aleksandra Cygan – Karolina Pancewicz (libero) oraz Agnieszka Cur-Słomka, Kinga Stronias, Katarzyna Nowak, Ariadna Priante. Trener: Mateusz Grabda.

LOS: Zofia Ejsmont, Paulina Reiter, Katarzyna Kowalczyk, Maja Orzyłowska, Martyna Piszcz, Agata Sklepik – Matylda Woźny (libero) oraz Natalia Ziemińska (libero). Trener: Bartosz Kujawski.

