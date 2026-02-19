Stanowcza reakcja gospodarza zimowych igrzysk. Chodzi o udział Rosjan i Białorusinów

Decyzję o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do startu w 14. edycji zimowej Paralimpiady w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, która odbędzie się w marcu, podjął Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC).

Polskie władze mówią o bojkocie igrzysk paralimpijskich! "Składamy stanowczy protest"

W oświadczeniu opublikowanym na kilka dni przed czwartą rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę szef dyplomacji i minister sportu napisali: „Rząd Włoch wyraża absolutny sprzeciw wobec decyzji Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego o dopuszczeniu sześciu rosyjskich i czterech białoruskich zawodników do udziału w Paralimpiadzie Mediolan-Cortina 2026 w ich narodowych barwach, włącznie z hymnem”.

„Trwające naruszanie przez Rosję rozejmu oraz ideałów igrzysk i Paralimpiady, popierane przez Białoruś, jest nie do pogodzenia z udziałem ich sportowców w igrzyskach, z wyjątkiem ich startu jako neutralnych sportowców indywidualnych”- podkreślili Tajani i Abodi.

Igrzyska paralimpijskie w północnych Włoszech odbędą się w dniach 6-15 marca.

BS, PAP