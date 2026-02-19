Polskie władze mówią o bojkocie igrzysk paralimpijskich! "Składamy stanowczy protest"

Krystian NatońskiZimowe

W związku z dopuszczeniem rosyjskich i białoruskich sportowców do startu w XIV Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo z wykorzystaniem ich symboli narodowych, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia igrzysk. Więcej na ten temat opowiada Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Piotr Borys.

Widownia na zawodach sportowych w zimowej scenerii, z widocznym banerem informującym o Milano Cortina 2026.
fot. PAP
Polskie władze stanowczo sprzeciwiają się udziałowi Rosjan i Białorusinów pod własną flagą na zimowych igrzyskach paralimpijskich

Igrzyska sportów zimowych w Mediolanie powoli zmierzają do końca, ale już w dniach 6-15 marca na północy Włoch odbędą się zmagania z udziałem paralimpijczyków. Kontrowersyjną decyzję podjęły władze Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, które pozwoliły na start pod własną flagą reprezentacjom Białorusi i Rosji, mimo wciąż trwającej wojny w Ukrainie.

 

- Składamy stanowczy protest. Nie zgadzamy się na decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, aby Białorusini i szczególnie Rosjanie mogli wystąpić pod własną flagą i z hymnem. To jest niedopuszczalne. Wspólnie postanowiliśmy, że bojkotujemy oficjalne otwarcie igrzysk. Żaden przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia. Jesteśmy solidarni z Ukrainą. Musimy stanowczo protestować, ponieważ Rosjanie próbują przenikać przez różne struktury i je rozszczelniać. Dzisiaj trwa wielkoskalowa wojna na Ukrainie, giną też sportowcy ukraińscy. To jest nasz solidarny znak protestu i dlatego taka decyzja. Dodatkowo Polski Komitet Paralimpijski podjął analogiczną decyzję i również nie będzie brał udziału w oficjalnym otwarciu, jeśli chodzi o przedstawicieli komitetu. Powtarzam, jesteśmy solidarni i stanowczo protestujemy, aby Rosjanie mogli występować pod własną flagą i z hymnem - powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Piotr Borys.

 

Na razie nie wiadomo, jak wygląda sprawa ze sportowcami. Nie brakuje bowiem doniesień, że i oni powinni bojkotować igrzyska. Ukraińskie władze zdążyły już zaapelować do swoich sojuszników o ten krok. Decyzje zapadną niebawem.

 

