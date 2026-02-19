Studio Mediolan Cortina - 19.02. Transmisja TV i stream online
Przed nami kolejne wydanie programu poświęconego zimowym igrzyskom olimpijskim - Studio Mediolan Cortina. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
W czwartek nasz srebrny medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10000 metrów, Władimir Semirunnij stanie do rywalizacji na 1500 metrów. Polski dzień Mediolanie i Cortinie zwieńczy występ Jekateriny Kurakowej w programie dowolnym solistek. O wszystkich występach Polaków będziemy rozmawiać w dzisiejszym "Studiu Mediolan Cortina".
Gośćmi Aleksandry Szutenberg będą olimpijczyk z Soczi i Pjongczangu w łyżwiarstwie szybkim Artur Nogal, dyrektor sportowy PZN Kamil Fundanicz, a także dziennikarz sportowy i specjalista od sportów zimowych – Krzysztof Rawa.
W programie posłuchamy także rozmów naszych reporterów: Marcina Lepy i Michała Białońskiego. Informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi Marta Wrońska.
Studio Mediolan Cortina codziennie o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.