TAURON Liga: Sokół & Hagric Mogilno - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Relacja na żywo

Dobiega końca faza zasadnicza siatkarskiej TAURON Ligi. W meczu 18. kolejki zmierzą się walczący o awans do fazy play-off Sokół & Hagric Mogilno oraz ostatnia drużyna ligi EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

Siatkarki z Mogilna zajmują obecnie dziesiąte miejsce w tabeli. Podopieczne trenera Mateusza Grabdy tracą do miejsca gwarantującego miejsce w fazie pucharowej ledwie trzy punkty. W ostatnim spotkaniu ligowym pokonały MOYA Radomkę Radom 3:2 i chcą podtrzymać dobrą passę.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Trener mistrzyń Polski na bruku. Niespodziewany komunikat

Natomiast drużyna z Nowego Dworu Mazowieckiego mają tylko dwa punkty w tabeli i są pewne spadku z ligi. Wciąż nie mają na koncie zwycięstwa, a zgromadzony dorobek opierają na punktach za tie-breaki uzyskane w meczach z ŁKSem Commercecon Łódź oraz wspomnianą wcześniej Radomką.

W ostatnim spotkaniu między obiema drużynami górą były siatkarki Sokoła. Pokonały one drużynę z Nowego Dworu Mazowieckiego 3:0. Mecz odbędzie się 19 lutego o godzinie 17:30.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki na Polsatsport.pl.

JZ, Polsat Sport