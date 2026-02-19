Udany występ Skrzyszowskiej w Lievin

Skrzyszowska startowała w bardzo mocnej stawce. Uzyskała 7,83 i potwierdziła stabilną i bardzo równą formę w tym sezonie. Do niej nadal należy najlepszy w tym roku wynik na świecie 7,78, uzyskany 3 lutego w Ostrawie.

Na drugie miejsce w światowych tabelach przesunęła się zwyciężczyni biegu w Lievin - rekordzistka świata Devynne Charlton z Bahamów, która uzyskała 7,79.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Maciej Wyderka zajął w czwartek drugie miejsce w biegu na 800 m. Polak uzyskał 1.44,64. To kolejny bardzo dobry bieg 23-latka w tym sezonie. Na początku lutego w Ostrawie ustanowił rekord Polski wynikiem 1.44,07. Zarówno tam, jak i w Lievin, lepszy był reprezentant Belgii Eliott Crestan, który wygrał we Francji czasem 1.43,91.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Brytyjka Keely Hodgkinson poprawiła natomiast halowy rekord świata w biegu na 800 m w lekkoatletycznym mityngu w Lievin. Wygrała czasem 1.54,87. Szósta w rekordowym biegu była Anna Wielgosz. Halowa mistrzyni Europy z ubiegłego roku finiszowała czasem 2.00,70 i wypełniła minimum na halowe mistrzostwa świata w Toruniu.

Mityng w Lievin jest przedostatnim w cyklu World Indoor Tour Gold, czyli halowym odpowiedniku Diamentowej Ligi.

Serię zwieńczą niedzielne zawody Orlen Copernicus Cup w Toruniu, gdzie odbędzie się także najważniejsza impreza sezonu halowego - mistrzostwa świata (20-22 marca).

BS, PAP