Wielkie zmiany w klubie PlusLigi. Trener rozwiązał kontrakt
46-letni Dominik Kwapisiewicz po zakończeniu sezonu odejdzie ze Ślepska Malow Suwałki, drużyny ekstraklasy siatkarzy - poinformował w czwartek suwalski klub. Kontrakt z klubem przedłuży kapitan Bartosz Filipiak.
Kwapisiewicz objął funkcję trenera suwalskiej drużyny w styczniu 2022 roku. Wcześniej pracował w Jadarze Radom i Aluronie CMC Warcie Zawiercie, z którą wywalczył w sezonie 2016/2017 awans do PlusLigi.
Kwapisiewicz miał pracować w Suwałkach jeszcze w przyszłym sezonie. Prezes zarządu Ślepska Malow Suwałki Wojciech Winnik poinformował jednak w czwartek, że po ponad czterech latach wspólnej pracy umowa z trenerem wygaśnie wraz z końcem bieżącego sezonu, w maju 2026 roku. Dodał, że została już formalnie rozwiązana za porozumieniem stron.
ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant kraju zostaje w czołowej ekipie PlusLigi. Kontrakt przedłużony
Zawsze między nami był dialog, zawsze między nami była rozmowa, zawsze było dużo emocji - powiedział podczas konferencji prasowej Winnik. Podziękował trenerowi za utrzymanie jedności w najtrudniejszych momentach sportowych kryzysów.
Poinformował też, że z zespołu odejdą Damian Wierzbicki, Antoni Kwasigroch i Brazylijczyk Henrique Honorato.
Pozostaną z kolei Bułgar Asparuch Asparuchow, Jan Nowakowski, Jakub Kubacki, Bartosz Mariański oraz kapitan Filipiak.
Obecnie zespół z Suwałk zajmuje dziesiąte miejsce w ligowej tabeli i ma teoretyczne szanse na walkę w rozgrywkach play-off.Przejdź na Polsatsport.pl