Wielkie zmiany w klubie PlusLigi. Trener rozwiązał kontrakt

Siatkówka

46-letni Dominik Kwapisiewicz po zakończeniu sezonu odejdzie ze Ślepska Malow Suwałki, drużyny ekstraklasy siatkarzy - poinformował w czwartek suwalski klub. Kontrakt z klubem przedłuży kapitan Bartosz Filipiak.

Trener Kwapisiewicz przemawia do grupy zawodników siatkarskiej drużyny.
fot. PAP
Dominik Kwapisiewicz odchodzi ze Ślepska Malow Suwałki po czterech latach pracy

Kwapisiewicz objął funkcję trenera suwalskiej drużyny w styczniu 2022 roku. Wcześniej pracował w Jadarze Radom i Aluronie CMC Warcie Zawiercie, z którą wywalczył w sezonie 2016/2017 awans do PlusLigi.

 

Kwapisiewicz miał pracować w Suwałkach jeszcze w przyszłym sezonie. Prezes zarządu Ślepska Malow Suwałki Wojciech Winnik poinformował jednak w czwartek, że po ponad czterech latach wspólnej pracy umowa z trenerem wygaśnie wraz z końcem bieżącego sezonu, w maju 2026 roku. Dodał, że została już formalnie rozwiązana za porozumieniem stron.

 

Zawsze między nami był dialog, zawsze między nami była rozmowa, zawsze było dużo emocji - powiedział podczas konferencji prasowej Winnik. Podziękował trenerowi za utrzymanie jedności w najtrudniejszych momentach sportowych kryzysów.

 

Poinformował też, że z zespołu odejdą Damian Wierzbicki, Antoni Kwasigroch i Brazylijczyk Henrique Honorato.

 

Pozostaną z kolei Bułgar Asparuch Asparuchow, Jan Nowakowski, Jakub Kubacki, Bartosz Mariański oraz kapitan Filipiak.

 

Obecnie zespół z Suwałk zajmuje dziesiąte miejsce w ligowej tabeli i ma teoretyczne szanse na walkę w rozgrywkach play-off.

PAP
PLUSLIGASIATKÓWKAŚLEPSK MALOW SUWAŁKI
