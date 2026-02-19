Wielkie zmiany w klubie PlusLigi. Trener rozwiązał kontrakt

Kwapisiewicz objął funkcję trenera suwalskiej drużyny w styczniu 2022 roku. Wcześniej pracował w Jadarze Radom i Aluronie CMC Warcie Zawiercie, z którą wywalczył w sezonie 2016/2017 awans do PlusLigi.

Kwapisiewicz miał pracować w Suwałkach jeszcze w przyszłym sezonie. Prezes zarządu Ślepska Malow Suwałki Wojciech Winnik poinformował jednak w czwartek, że po ponad czterech latach wspólnej pracy umowa z trenerem wygaśnie wraz z końcem bieżącego sezonu, w maju 2026 roku. Dodał, że została już formalnie rozwiązana za porozumieniem stron.

Zawsze między nami był dialog, zawsze między nami była rozmowa, zawsze było dużo emocji - powiedział podczas konferencji prasowej Winnik. Podziękował trenerowi za utrzymanie jedności w najtrudniejszych momentach sportowych kryzysów.

Poinformował też, że z zespołu odejdą Damian Wierzbicki, Antoni Kwasigroch i Brazylijczyk Henrique Honorato.

Pozostaną z kolei Bułgar Asparuch Asparuchow, Jan Nowakowski, Jakub Kubacki, Bartosz Mariański oraz kapitan Filipiak.

Obecnie zespół z Suwałk zajmuje dziesiąte miejsce w ligowej tabeli i ma teoretyczne szanse na walkę w rozgrywkach play-off.

