Faworyt bez złota! Kolejny olimpijski start za Semirunnijem

Semirunnij w styczniu w Tomaszowie Maz. został wicemistrzem Europy na 1500 m. Wówczas brakowało jednak niektórych czołowych panczenistów Starego Kontynentu. W Mediolanie do rywalizacji przystąpili dodatkowo rywale z innych części świata, na czele z Jordanem Stolzem. Amerykanin przed igrzyskami zapowiadał, że interesują go cztery złote medale. Do czwartkowych zmagań swoje plany zrealizował już w połowie, wygrywając na 500 i 1000 m.

ZOBACZ TAKŻE: Poruszające słowa Semirunnija. "Jestem Polakiem, czuję się tu jak w domu"

Jeśli chodzi o start na 1500 m podczas ZIO 2026, Semirunnij zmierzył się w parze z Amerykaninem Caseyem Dawsonem. Reprezentant Polski osiągnął czas 1:45.37 i po swoim starcie, a także do zaplanowanego czyszczenia lodu był liderem.

Ostatecznie Semirunnij uplasował się na 10. lokacie. Wygrał Chińczyk Zhongyan Ning czasem 1:41.98, a podium uzupełnili Stolz (1:42.75) i Holender Kjeld Nuis (1:42.82).

Oto dziewczyna Władimira Semirunnija. Medalista ZIO może liczyć na wyjątkowe wsparcie (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Przypomnijmy - kilka dni temu Semirunnij zdobył srebrny medal w zmaganiach na 10000 m.

Polskie obywatelstwo pochodzący z Rosji Semirunnij ma od sierpnia ubiegłego roku, ale cały proces zmiany barw zaczął się dwa lata wcześniej.

- Chcę, żeby wszyscy to zrozumieli. Jestem Polakiem, czuję się tu jak w domu. Choć nie urodziłem się tutaj, to przygotowywałem się z polską mentalnością i z polskim sztabem - stwierdził po wyścigu na 10000 m medalista olimpijski w rozmowie z Polsatem Sport.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wyniki biegu łyżwiarskiego na 1500 m mężczyzn:

1. Zhongyan Ning (Chiny) 1.41,98

2. Jordan Stolz (USA) 1.42,75

3. Kjeld Nuis (Holandia) 1.42,82

4. Joep Wennemars (Holandia) 1.43,05

5. Daniele di Stefano (Włochy) 1.43,41

6. Peder Kongshaug (Norwegia) 1.43,93

7. Kim Min-Seok (Korea Płd.) 1.45,13

8. Gabriel Odor (Austria) 1.45,18

9. Sander Eitrem (Norwegia) 1.45,36

10. Władimir Semirunnij (Polska) 1.45,37

BS, PAP, Polsat Sport