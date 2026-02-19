Przed nami ćwierćfinałowe mecze turnieju WTA w Dubaju. W jednym z hitowych pojedynków zobaczymy rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Coco Gauff oraz Alexandrę Ealę z Filipin.

Gauff (4. WTA) we wcześniejszych spotkaniach pokonała Annę Kalinską (6:4, 6:4) oraz Elise Mertens (2:6, 7:6, 6:3). Z kolei Eala (47. WTA) w pierwszym meczu awansowała po kreczu Hailey Baptiste, następnie wyeliminowała Jasmine Paolini (6:1, 7:6), a w ostatnim starciu okazała się lepsza od Sorany Cirstey (7:5, 6:4).

Dla obu tenisistek będzie to pierwsze bezpośrednie starcie w historii ich występów. Faworytką będzie turniejowa „trójka”, czyli Gauff. Mecz zaplanowano na 19 lutego na godzinę 16.

JZ, Polsat Sport