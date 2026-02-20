Alcaraz - Fils w finale ATP Doha
Lider światowego rankingu tenisistów Carlos Alcaraz zagra w finale turnieju ATP w Dausze z Francuzem Arthurem Filsem. Hiszpan zagra w drugim finale w tym roku w zaledwie drugiej imprezie, w której bierze udział.
Najwyżej rozstawiony 22-letni Alcaraz w półfinale pokonał Rosjanina Andrieja Rublowa 7:6 (7-3), 6:4, natomiast rok młodszy Fils wyeliminował Czecha Jakuba Mensika 6:4, 7:6 (7-4).
Hiszpan zagra o 26. tytuł w karierze i drugi w tym roku po tym, jak w styczniu triumfował w Australian Open, zostając najmłodszym tenisistą w historii, który zdobył „Karierowego Szlema”.
Francuz, notowany na 40. miejscu w światowym rankingu, powalczy w sobotę o pierwsze trofeum w tym sezonie, a w sumie czwarty.
W bezpośredniej rywalizacji Alcaraz prowadzi 2-0.
Wyniki półfinałów:
Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1) - Andriej Rublow (Rosja, 5) 7:6 (7-3), 6:4
Arthur Fils (Francja) - Jakub Mensik (Czechy, 6) 6:4, 7:6 (7-4)