Ależ wieści dla Polski! Pięć drużyn w europejskich pucharach?

Za nami pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji. W tych drugich rozgrywkach oglądaliśmy dwa polskie zespoły. Lech Poznań pokonał na wyjeździe 3:0 KuPS Kuopio, natomiast Jagiellonia Białystok uległa na własnym terenie 0:3 AC Fiorentina.

ZOBACZ TAKŻE: Siemieniec ocenił porażkę z Fiorentiną. "Stać nas na lepszą grę"

Po czwartkowych spotkaniach wiele wyklarowało się w rankingu krajowym UEFA. Również przeciwnicy zagrali pod nas. Polska jest już niemal pewna 12. miejsca na liście, a to daje spore benefity od sezonu 2027/28.

Mistrz kraju granie w Europie rozpocznie bowiem od czwartej fazy eliminacji Ligi Mistrzów. To oznacza, że będzie pewny udziału co najmniej w Lidze Europy. W kwalifikacjach do najbardziej elitarnych rozgrywek ujrzymy również wicemistrza, który wystartuje od drugiej rundy.

Łącznie w Europie wystąpi aż pięć polskich zespołów. Zdobywca Pucharu Polski lub trzecia siła Ekstraklasy przygodę zacznie od czwartej fazy eliminacji Ligi Europy, zatem mowa o pewnym miejscu w Lidze Konferencji.

Trzecia lub czwarta ekipa w tabeli Ekstraklasy przystąpi do rywalizacji na Starym Kontynencie od drugiej fazy kwalifikacji do Ligi Europy. Czwarta lub piąta - od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Są jednak też mniej optymistyczne informacje. Polska niemalże straciła szansę na 10. lokatę w rankingu UEFA.

jc, Polsat Sport