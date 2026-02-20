Ależ wieści dla Polski! Pięć drużyn w europejskich pucharach?

Piłka nożna

Po czwartkowych meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji sporo wyklarowało się w kontekście przyszłości polskich drużyn w europejskich pucharach. Jak wygląda nasza sytuacja w rankingu UEFA?

Piłkarze w białych strojach świętują razem na boisku, obejmując się.
fot. PAP/EPA
Piłkarze Lecha Poznań

Za nami pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji. W tych drugich rozgrywkach oglądaliśmy dwa polskie zespoły. Lech Poznań pokonał na wyjeździe 3:0 KuPS Kuopio, natomiast Jagiellonia Białystok uległa na własnym terenie 0:3 AC Fiorentina.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siemieniec ocenił porażkę z Fiorentiną. "Stać nas na lepszą grę"

 

Po czwartkowych spotkaniach wiele wyklarowało się w rankingu krajowym UEFA. Również przeciwnicy zagrali pod nas. Polska jest już niemal pewna 12. miejsca na liście, a to daje spore benefity od sezonu 2027/28.

 

Mistrz kraju granie w Europie rozpocznie bowiem od czwartej fazy eliminacji Ligi Mistrzów. To oznacza, że będzie pewny udziału co najmniej w Lidze Europy. W kwalifikacjach do najbardziej elitarnych rozgrywek ujrzymy również wicemistrza, który wystartuje od drugiej rundy.

 

Łącznie w Europie wystąpi aż pięć polskich zespołów. Zdobywca Pucharu Polski lub trzecia siła Ekstraklasy przygodę zacznie od czwartej fazy eliminacji Ligi Europy, zatem mowa o pewnym miejscu w Lidze Konferencji.

 

Trzecia lub czwarta ekipa w tabeli Ekstraklasy przystąpi do rywalizacji na Starym Kontynencie od drugiej fazy kwalifikacji do Ligi Europy. Czwarta lub piąta - od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

 

Są jednak też mniej optymistyczne informacje. Polska niemalże straciła szansę na 10. lokatę w rankingu UEFA.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASALIGA EUROPYLIGA KONFERENCJILIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASAUEFA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: KuPS Kuopio - Lech Poznań 0:2. Gol Taofeeka Ismaheela
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 