Amerykanin wygrał halfpipe na igrzyskach

W konkurencji halfpipe narciarze rywalizują w rynnie ułożonej ze śniegu w kształt litery "U". Oceniana jest technika skoków, trików i akrobacji. Zawodnicy mają po trzy przejazdy, a w klasyfikacji uwzględniany jest najlepszy.

W finale uczestniczyło 12 narciarzy. Ferreira triumfował notą 93,75 pkt. Sildaru miał 93,00 pkt i zdobył pierwszy medal dla reprezentacji Estonii podczas igrzysk we Włoszech. Trzeci Mackay otrzymał 91,00 pkt.

Halfpipe w snowboardingu zadebiutował w zimowych igrzyskach olimpijskich w 1998 roku w japońskim Nagano. Ta konkurencja w narciarstwie dowolnym pojawiła się w programie igrzysk w Soczi w 2014 roku.

Wyniki narciarskiego halfpipe mężczyzn:

1. Alex Ferreira (USA) 93,75

2. Hendry Sildaru (Estonia) 93,00

3. Brandan Mackay (Kanada) 91,00

4. Nick Goepper (USA) 89,00

5. Birk Irving (USA) 88,00

6. Gun Kenworthy (Wielka Brytania) 84,75

7. Andrew Longino (Kanada) 76,50

8. Benjamin Lynch (Irlandia) 75,00

9. Ben Harrington (Nowa Zelandia) 73,75

10. Hunter Hess (USA) 58,75