ATP w Doha: Carlos Alcaraz - Andriej Rublow. Relacja live i wynik na żywo

Carlos Alcaraz jest w tym roku bezbłędny. Po przekonującym zwycięstwie w Australian Open jego celem jest triumf w zawodach ATP w Doha. W pierwszym meczu pokonał Arthura Rinderknecha, potem wygrał z Valentinem Royerem, a w poprzedniej rundzie wyeliminował Karena Czaczanowa. Mecz nie był jednak łatwy dla Hiszpana, który zwyciężył 6:7 (3), 6:4, 6:3.

Kolejnym rywalem lidera światowego rankingu będzie Andriej Rublow. Rosjanin dość niespodziewanie został wyeliminowany w III rundzie Australian Open przez Francisco Cerundolo. Od początku turnieju w Doha prezentuje się jednak kapitalnie. Nie stracił dotąd nawet seta, a w czwartek nie dał żadnych szans Stefanosowi Tsitsipasowi. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:3, 7:6 (2).

Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Andriej Rublow na Polsatsport.pl. Turniej w Doha jest transmitowany na sportowych antenach Polsatu. Spotkania można również oglądać w serwisie Polsat Box Go.