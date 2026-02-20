Betclic 1. Liga: Górnik Łęczna - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Górnik Łęczna - GKS Tychy to mecz 22. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18.

Górnik Łęczna słabo rozpoczął rundę wiosenną na zapleczu Ekstraklasy. Po porażce z Puszczą Niepołomice wydawało się, że tydzień temu znów poniesie porażkę. W końcówce remis uratował jednak Dawid Tkacz. Mimo to zespół pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli i ma coraz mniejsze szanse na utrzymanie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świat piłki w żałobie. Nie żyje legendarny trener

 

Kolejnym rywalem Górnika będzie GKS Tychy. Trzeba przyznać, że będzie to spotkanie z gatunku "o sześć punktów". Piłkarze Łukasza Piszczka również znajdują się w strefie spadkowej i na wiosnę zdobyli dotąd zaledwie punkt. Jeśli chodzi o bezpośrednie starcia, były one w ostatnim czasie wyrównane. Na jesień padł jednak remis 2:2.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

HP, PAP
1 LIGABETCLIC 1 LIGAGKS TYCHYGÓRNIK ŁĘCZNAPIŁKA NOŻNA

