Betclic 1. Liga: Górnik Łęczna - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo

Górnik Łęczna słabo rozpoczął rundę wiosenną na zapleczu Ekstraklasy. Po porażce z Puszczą Niepołomice wydawało się, że tydzień temu znów poniesie porażkę. W końcówce remis uratował jednak Dawid Tkacz. Mimo to zespół pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli i ma coraz mniejsze szanse na utrzymanie.

ZOBACZ TAKŻE: Świat piłki w żałobie. Nie żyje legendarny trener

Kolejnym rywalem Górnika będzie GKS Tychy. Trzeba przyznać, że będzie to spotkanie z gatunku "o sześć punktów". Piłkarze Łukasza Piszczka również znajdują się w strefie spadkowej i na wiosnę zdobyli dotąd zaledwie punkt. Jeśli chodzi o bezpośrednie starcia, były one w ostatnim czasie wyrównane. Na jesień padł jednak remis 2:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

HP, PAP