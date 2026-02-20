Betclic 1. Liga: Wisła Kraków - Wieczysta Kraków. Relacja live i wynik na żywo
Wisła Kraków - Wieczysta Kraków to mecz 22. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.
Wisła Kraków nie zawodzi na inaugurację rundy wiosennej. Najpierw pokonała u siebie GKS Tychy, a przed tygodniem zremisowała na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Tym samym przewaga w tabeli nad resztą zespołów wciąż jest bardzo duża.
Kolejnym rywalem piłkarzy Mariusza Jopa będzie Wieczysta Kraków, która po zatrudnieniu Kazimierza Moskala zaczęła grać na miarę oczekiwań.
- To już nie ten sam zespół, co w poprzedniej rundzie. Było tam wiele zmian. W historii pierwszej ligi nikt nie zrobił tak mocnych transferów. To były przemyślane ruchy (...) Trener Kazimierz Moskal to poukładał. Są mocni w fazie ofensywnej, mają szybkich skrzydłowych, no i stałe fragmenty gry. Pod tym względem są najlepsi w lidze - przyznał PAP trener Wisły.
