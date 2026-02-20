Bogdanka LUK Lublin z transferem medycznym? Ważna informacja z klubu

Na temat sytuacji w drużynie wypowiedział się w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" trener Stephane Antiga.

Kewin Sasak został uznany najlepszym siatkarzem (MVP) turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski, ale po turnieju finałowym (10-11 stycznia) został wyłączony z gry z powodu kontuzji barku. Ostatnio pojawił się w podstawowym składzie w meczu PlusLigi z drużyną Barkom Każany Lwów (2:3), ale zszedł z boiska po pierwszej akcji. Ten manewr zastosowano po to, by atakujący mógł spełnić warunki ewentualnego transferu medycznego. Jak się jednak okazało, w klubie liczą na powrót Sasaka.

– Plan jest taki, żeby był gotowy na play-offy – powiedział Antiga, zaznaczając, że siatkarz nie będzie musiał przechodzić operacji.

– Zasięgnęliśmy opinii wielu lekarzy i specjalistów, którzy pozytywnie wypowiedzieli się na temat sytuacji Kewina. Chcemy, żeby wrócił mocny i pomógł drużynie. Potrzebuje jednak trochę więcej czasu niż Mateusz Malinowski – dodał.

Mateusz Malinowski boryka się z urazem pleców. Pojawił się już na boisku w ostatnich spotkaniach w Lidze Mistrzów, gdy wchodził na zagrywkę.

– Pracuje w siłowni, działamy z terapią i prewencją. Na razie wszystko idzie dobrze w przypadku Mateusza. Chcemy to wszystko mądrze poprowadzić i nie ryzykować – stwierdził Antiga. Trener przyznał, że jest szansa na to, że Malinowski wystąpi w meczu ze Ślepskiem Suwałki.

