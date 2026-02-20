Wyjazdowe zwycięstwo siatkarek Pałacu

Na początku pierwszego seta minimalną przewagę uzyskały siatkarki Pałacu (7:9). Później pięć akcji z rzędu wygrały policzanki i prowadziły 13:9. W środkowej części seta gra się wyrównała i zwycięzcę wyłoniła końcówka. W niej lepsze okazała się drużyna z Bydgoszczy a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Pola Nowakowska (23:25).

Zobacz także: Historyczna chwila! Pierwsze zwycięstwo siatkarskiego beniaminka

W drugiej odsłonie gra obu ekip falowała. Siatkarki Chemika wygrały serię siedmiu akcji przy zagrywkach Natalii Mędrzyk (16:7), a po ataku Weroniki Gierszewskiej miały dziesięć oczek przewagi (19:9). Bydgoszczanki ruszyły w pogoń, wygrały... sześć akcji z rzędu (19:15), a później zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (22:20). Gospodynie utrzymały jednak przewagę, a seta zamknęła asem Adrianna Rybak-Czyrniańska (25:20).

Policzanki uzyskały minimalną przewagę na początku trzeciej partii (8:6). Później prowadziły jeszcze 14:12, ale w środkowej części seta inicjatywę przejął Pałac. Przyjezdne wygrały cztery kolejne akcje (14:16), później trzy następne (15:19) i przejęły kontrolę nad setem. Grały skutecznie, a zdecydowane zwycięstwo przypieczętował atak Victorii Foucher (19:25).

Obie ekipy toczyły wyrównaną walkę w pierwszej fazie kolejnego seta (10:10). Później przewaga przechodziła z rąk do rąk (10:12, 14:12, 14:16). Kolejna punktowa seria - od stanu 18:17 do 18:22 - okazała się kluczowa dla losów tej partii. Siatkarki Pałacu nie wypuściły już przewagi z rąk. Błąd rywalek dał im piłkę meczową, a w kolejnej akcji Wiktoria Makarewicz zaatakowała po bloku policzanek i zakończyła to spotkanie (19:25).

Skrót meczu Chemik - Pałac:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Weronika Gierszewska (17), Natalia Mędrzyk (16), Julia Orzoł (14) – Chemik; Victoria Foucher (20), Pola Nowakowska (19), Wiktoria Makarewicz (11) - Pałac. MVP: Marta Łyczakowska.

Lotto Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz 1:3 (23:25, 25:20, 19:25, 19:25)

Chemik: Matylda Grabowska, Natalia Mędrzyk, Kinga Różyńska, Weronika Gierszewska, Julia Orzoł, Maja Koput – Agata Nowak (libero) oraz Julia Hewelt, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Katarzyna Partyka, Wiktoria Przybyło. Trener: Dawid Michor.

Pałac: Marta Pol, Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Dominika Witowska, Victoria Foucher, Pola Nowakowska – Oliwia Ziółkowska (libero) oraz Julia Sobalska, Emilia Pinczewska, Gabriela Dębowska, Monika Głodzińska. Trener: Dominik Żukowski.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI