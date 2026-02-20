Choi zdetronizowana na 1500 m. Zwycięstwo Gil-li

Gil-li triumfowała z czasem 2.32,076. Choi była druga z rezultatem 2.32,450, natomiast brąz wywalczyła Amerykanka Corinne Stoddard - 2.32,578.

Zaledwie 21-letnia Gil-li zdobyła już trzeci medal igrzysk w Mediolanie, wcześniej z koleżankami wygrała sztafetę, była też trzecia na 1000 m.

Jej sześć lat starsza rodaczka ma dwa krążki z Mediolanu - oprócz piątkowego srebra także złoto ze sztafetą. W całym swoim dorobku ma już jednak aż siedem medali. Wcześniej była najlepsza na 1500 m w 2018 roku w Pjongczangu i cztery lata później w Pekinie. Przed własną publicznością osiem lat temu wygrała też rywalizację sztafet z drużyną. W Pekinie dołożyła srebro ze sztafetą i na 1000 m indywidualnie.

Dla polskich kibiców piątkowa rywalizacja stała jednak pod znakiem dramatycznego wypadku Kamili Sellier w ćwierćfinale. 25-letnia zawodniczka upadła w ostatniej serii i została uderzona łyżwą w twarz przez jedną z rywalek. Została zniesiona z lodowiska na noszach. Jak poinformował później szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki, Sellier ma przecięty policzek, który został już zszyty, i najprawdopodobniej uszkodzona jest też kość jarzmowa. Obrażeniom towarzyszy mocna opuchlizna oka.

Natalia Maliszewska i Gabriela Topolska również zakończyły rywalizację na ćwierćfinale. Pierwsza z nich uzyskała czwarty czas w pierwszej serii - 2.34,131, natomiast druga z zawodniczek w czwartym biegu była ostatnia - 3.02,875.

Wyniki biegu na 1500 m kobiet w short tracku:

finał A



1. Kim Gil-li (Korea Płd.) 2.32,076

2. Choi Min Jeong (Korea Płd.) 2.32,450

3. Corinne Stoddard (USA) 2.32,578

4. Yang Jingru (Chiny) 2.32,713

5. Arianna Fontana (Włochy) 2.32,783

6. Arianna Sighel (Włochy) 2.33,052

7. Lam Ching Yan (Hongkong) 2.35,755



finał B



8. Xandra Velzeboer (Holandia) 2.35,554

9. Courtney Lee Sarault (Kanada) 2.35,616

10. Elisa Confortola (Włochy) 2.35,836

...

24. Natalia Maliszewska (Polska) odpadła w ćwierćfinale

30. Gabriela Topolska (Polska) odpadła w ćwierćfinale

33. Kamila Sellier (Polska) odpadła w ćwierćfinale