Connor McDavid pobił rekord turnieju olimpijskiego. Co za wyczyn hokeisty
Kanadyjski hokeista Connor McDavid pobił rekord turniejów olimpijskich, w których wystąpili gracze NHL. Zawodnik Edmonton Oilers zgromadził 13 punktów w pięciu meczach za dwie bramki i 11 asyst.
To po akcji z jego udziałem Nathan MacKinnon strzelił zwycięskiego gola w końcówce półfinałowego starcia z Finlandią (3:2). Wcześniej McDavid zanotował asystę przy pierwszej bramce dla Kanady.
Dotychczas rekord należał do dwóch Finów. W 2006 roku w Turynie Teemu Selanne i Saku Koivu mieli po 11 punktów.
W niedzielę w Mediolanie, ostatnim finale igrzysk, Kanadyjczycy zmierzą się ze zwycięzcą drugiego półfinału, w którym w piątek wieczorem zagrają Amerykanie ze Słowakami.