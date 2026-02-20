Connor McDavid pobił rekord turnieju olimpijskiego. Co za wyczyn hokeisty

Zimowe

Kanadyjski hokeista Connor McDavid pobił rekord turniejów olimpijskich, w których wystąpili gracze NHL. Zawodnik Edmonton Oilers zgromadził 13 punktów w pięciu meczach za dwie bramki i 11 asyst.

Dwóch zawodników hokeja na lodzie w akcji, jeden w czerwonym stroju Kanady, drugi w białym stroju przeciwnika, walczą o krążek.
fot. PAP
Connor McDavid

To po akcji z jego udziałem Nathan MacKinnon strzelił zwycięskiego gola w końcówce półfinałowego starcia z Finlandią (3:2). Wcześniej McDavid zanotował asystę przy pierwszej bramce dla Kanady.

 

Dotychczas rekord należał do dwóch Finów. W 2006 roku w Turynie Teemu Selanne i Saku Koivu mieli po 11 punktów.

 

W niedzielę w Mediolanie, ostatnim finale igrzysk, Kanadyjczycy zmierzą się ze zwycięzcą drugiego półfinału, w którym w piątek wieczorem zagrają Amerykanie ze Słowakami.

PAP
HOKEJZIMOWE
