Czerwonka zajęła 15. miejsce. Złoto dla Holenderki

To drugi medal Rijpmy-de Jong w tegorocznych igrzyskach w Mediolanie. Wcześniej z koleżankami wywalczyła srebro w wyścigu drużynowym.

ZOBACZ TAKŻE: "Last dance" już za nią. Polka podsumowała ostatni start na 1500 m

Holenderka, która starowała w 14. parze, triumfowała z czasem 1.54,09. Wiklund straciła do niej 0,06 s, a Maltais - 0,31 s. Norweżka w Mediolanie zdobyła też srebro na 3000 m i brąz na 500 m, natomiast Kanadyjka złoto w wyścigu drużynowym i brąz na 3000 m.

Czerwonka uzyskała czas 1.56,96, do zwyciężczyni straciła 2,87. Po swoim starcie w siódmej parze była trzecia, ale później wyprzedziło ją jeszcze 12 zawodniczek.

37-letnia panczenistka uzyskała w piątek najlepszy wynik w obecnych igrzyskach, wcześniej była 15. na 1000 m.

Polka, która była chorążą reprezentacji podczas ceremonii otwarcia w Mediolanie, wystąpiła w piątych igrzyskach. Srebrna medalistka olimpijska z Soczi w wyścigu drużynowym najlepszy wynik na 1500 m uzyskała w 2018 roku w Pjongczangu, gdy była dziewiąta.

Wyniki biegu łyżwiarskiego na 1500 m kobiet:

1. Antoinette Rijpma-de Jong (Holandia) 1.54,09

2. Ragne Wiklund (Norwegia) 1.54,15

3. Valerie Maltais (Kanada) 1.54,40

4. Brittany Bowe (USA) 1.54,70

5. Femke Kok (Holandia) 1.54,79

6. Miho Takagi (Japonia) 1.54,865

7. Jelizawieta Gołubiewa (Kazachstan) 1.54,868

8. Ivanie Blondin (Kanada) 1.54,93

9. Han Mei (Chiny) 1.54,97

10. Marijke Groenewoud (Holandia) 1.55,16

...

15. Natalia Czerwonka (Polska) 1.56,96

PAP