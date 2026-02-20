Dantejskie sceny po derbach. Ponad 100 osób zatrzymanych

Piłka nożna

Co najmniej 124 osoby zatrzymała portugalska policja w centrum Lizbony, gdzie późnym wieczorem w czwartek doszło do starć pomiędzy kibicami stołecznych klubów Sportingu i Benfiki.

Widok stadionu sportowego w trakcie prac budowlanych z licznymi dźwigami i rusztowaniami.
fot. PAP
Estadio Jose Alvalade

Jak przekazała w komunikacie policja, wśród zatrzymanych są najbardziej agresywni kibice obu klubów, którzy rozpoczęli zamieszki krótko przed wieczornym meczem futsalu pod halą im. Joao Rochy należącej do Sportingu Lizbona.

 

W trakcie starć kibiców, które następnie przeniosły się w rejon dworca autobusowego i metra Campo Grande, chuligani rzucali racami, petardami, a także kamieniami.

 

Po północy w piątek służby medyczne przekazały, że co najmniej dwie osoby trafiły z obrażeniami do szpitala. Innych ośmiu uczestników zamieszek odniosło lżejsze zranienia.

 

Podczas policyjnej interwencji funkcjonariusze użyli pałek, a także gazu łzawiącego, aby oddzielić liczący kilkaset osób tłum walczących ze sobą chuliganów.

 

Według informacji służb policyjnych przy zatrzymanych, którzy w piątek staną przed sądem, znaleziono liczne materiały pirotechniczne, żelazne pręty, a także noże.

PAP
