Dantejskie sceny po derbach. Ponad 100 osób zatrzymanych

Jak przekazała w komunikacie policja, wśród zatrzymanych są najbardziej agresywni kibice obu klubów, którzy rozpoczęli zamieszki krótko przed wieczornym meczem futsalu pod halą im. Joao Rochy należącej do Sportingu Lizbona.

W trakcie starć kibiców, które następnie przeniosły się w rejon dworca autobusowego i metra Campo Grande, chuligani rzucali racami, petardami, a także kamieniami.

Po północy w piątek służby medyczne przekazały, że co najmniej dwie osoby trafiły z obrażeniami do szpitala. Innych ośmiu uczestników zamieszek odniosło lżejsze zranienia.

Podczas policyjnej interwencji funkcjonariusze użyli pałek, a także gazu łzawiącego, aby oddzielić liczący kilkaset osób tłum walczących ze sobą chuliganów.

Według informacji służb policyjnych przy zatrzymanych, którzy w piątek staną przed sądem, znaleziono liczne materiały pirotechniczne, żelazne pręty, a także noże.

PAP