Deklasacja! Szwajcaria z brązowym medalem w curlingu

Szwajcaria wygrała w Mediolanie z Norwegią 9:1 w meczu o brązowy medal olimpijski w curlingu mężczyzn. W sobotę w finale Wielka Brytania zmierzy się z Kanadą.

Drużyna curlingowa Szwajcarii obejmuje się świętując zdobyty medal olimpijski.
fot. PAP/EPA
Reprezentacja Szwajcarii w curlingu

To ósmy medal olimpijski Szwajcarów w tej dyscyplinie sportu, ale pierwszy od igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku.

 

W piątek rozegrano również półfinały turnieju kobiet, w których Szwecja pokonała Kanadę 6:3, a Szwajcaria wygrała z USA 7:4.

 

Curling w programie igrzysk olimpijskich regularnie jest obecny dopiero od 1998 roku. Jego sportowe tradycje sięgają jednak XVI wieku, kiedy był popularną rozrywką w Szkocji, a miejscem zabaw były zamarznięte tafle jezior, stawów i bagien.

 

W grze biorą udział dwie czteroosobowe drużyny. Zadaniem każdej z nich jest umieszczenie specjalnego kamienia jak najbliżej środka okręgu, znajdującego się kilkadziesiąt metrów od zawodnika wprawiającego go w ruch. Długość toru, na którym odbywają się zawody, wynosi 44,5 m.

 

Każdy z zespołów ma osiem prób podczas jednej serii, po dwie każdego zawodnika. Takich partii jest 10 w każdym pojedynku. W celu precyzyjnego umieszczenia kamienia w środku okręgu uczestnicy mogą podgrzewać przed nim lód specjalnymi szczotkami, aby zwiększyć prędkość.

KP, PAP
