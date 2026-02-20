Dragon Fight Night 8. Wyniki i skróty walk
Przed nami gala Dragon Fight Night 8 w Tłuszczu. W walce wieczoru Artur Sowiński zmierzy się z Michałem Kornackim. Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Poniżej wyniki walk na żywo.
Bohaterem tego wydarzenia będzie jedna z legend polskiego MMA Artur Sowiński, który zmierzy się z Michałem Kornackim. Będzie to rewanż za pojedynek z maja 2024 roku, kiedy wówczas wygrał były mistrz KSW.
Tuż przed nimi do klatki wejdą Kamil Łebkowski oraz Adrian Kępa. Ponadto tego wieczoru zawalczą też m.in. były zawodnik Babilon MMA Dawid Gruchalski, Łukasz Tarasewicz czy Oskar Sochacki.
Wyniki i skróty walk na gali Dragon Fight Night 8:
Artur Sowiński - Michał Kornacki - MMA
Adrian Kępa - Kamil Łebkowski - boks, małe rękawice
Maciej Rojek - Paweł Mularczyk - K1
Łukasz Tarasewicz - Sebastian Kowalczyk - MMA
Kamil Kuźnicki - Dawid Gruchalski - MMA
Jakub Zahorański - Bartłomiej Nowak - boks, małe rękawice
Adam Więch - Oskar Sochacki - MMA
Piotr Sierant - Adrian Jankowski - MMA
Kornel Kobryś - Michał Gut - MMA
Natalia Dulian - Natalia Gontarska - K1