Dragon Fight Night 8. Wyniki i skróty walk

Bohaterem tego wydarzenia będzie jedna z legend polskiego MMA Artur Sowiński, który zmierzy się z Michałem Kornackim. Będzie to rewanż za pojedynek z maja 2024 roku, kiedy wówczas wygrał były mistrz KSW.

ZOBACZ TAKŻE: Oleksiejczuk przerwał milczenie po operacji. "Uczę się chodzić na nowo"

Tuż przed nimi do klatki wejdą Kamil Łebkowski oraz Adrian Kępa. Ponadto tego wieczoru zawalczą też m.in. były zawodnik Babilon MMA Dawid Gruchalski, Łukasz Tarasewicz czy Oskar Sochacki.

Wyniki i skróty walk na gali Dragon Fight Night 8:

Artur Sowiński - Michał Kornacki - MMA

Adrian Kępa - Kamil Łebkowski - boks, małe rękawice

Maciej Rojek - Paweł Mularczyk - K1

Łukasz Tarasewicz - Sebastian Kowalczyk - MMA

Kamil Kuźnicki - Dawid Gruchalski - MMA

Jakub Zahorański - Bartłomiej Nowak - boks, małe rękawice

Adam Więch - Oskar Sochacki - MMA

Piotr Sierant - Adrian Jankowski - MMA

Kornel Kobryś - Michał Gut - MMA

Natalia Dulian - Natalia Gontarska - K1

HP, Polsat Sport