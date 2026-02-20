Dramatyczny upadek Polki na igrzyskach!

Sellier zajmowała trzecią pozycję i trzymała się blisko faworytek. W pewnym momencie zrobiło się między nimi bardzo ciasno. W wyniku błędu jednej z łyżwiarek Polka przewróciła się, ciągnąc za sobą m.in. faworytkę Ariannę Fontanę. Co gorsza - Polka została zraniona łyżwą rywalki.

Rywalizację natychmiast przerwano, a wszystkimi poszkodowanymi zawodniczkami zajęły się służby medyczne. Niestety, wypadek Sellier był bardzo poważny. 25-latka została zwieziona z lodowiska na noszach i natychmiast przetransportowano ją do szpitala.

Formalnie Sellier została zdyskwalifikowana za niepoprawne wyprzedzanie.

To był wyjątkowy pechowy dzień także dla pozostałych Biało-Czerwonych. W swoich biegach upadki zaliczyły także Natalia Maliszewska oraz Gabriela Topolska.

W ćwierćfinałach wystąpiło w sumie 36 zawodniczek, które startowały w sześciu wyścigach po sześć. Z każdego do półfinału awansowały po trzy najlepsze łyżwiarki, a także trzy najszybsze z czwartych miejsc.

KP, PAP